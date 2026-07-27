Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía fue reparada y está operativa

El viernes, el Ministerio del Interior había iniciado un curso operativo de tres semanas en el Batallón de Infantería Mecanizado n.º 15 con instrucción del Ejército Nacional. Participaron unos 19 efectivos, que practicaron conducción diurna y nocturna, maniobras en diferentes escenarios y tareas de mantenimiento básico. Al cierre del curso realizaron una demostración en circuitos abiertos y cerrados.

Ajustes del vehículo

El vehículo, de 9.000 kilos, fue sometido a esos ajustes este sábado y domingo luego de los primeros kilómetros recorridos a disposición de la Policía.

“El vehículo cumplió con el patrullaje establecido y continúa incorporado a los operativos”, aseguraron, desde la cartera. Y agregaron que, “según la información proporcionada por la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), se están realizando ajustes técnicos como a cualquier vehículo que se incorpora recientemente al patrullaje”.

En la tarde de este domingo, Interior comunicó que "el vehículo Cóndor, incorporado el viernes a esa Unidad, se encuentra plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la Zona Oeste de Montevideo".