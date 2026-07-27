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Sociedad

Cóndor

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía fue reparada y está operativa

El vehículo presentó rotura en las mangueras del sistema de aire, pérdida de valvulina y olor a gasoil. Además, registró fallas en el freno de mano.

La tanqueta del Ejército que usa la policía está nuevamente operativa.

La tanqueta del Ejército que usa la policía está nuevamente operativa.

 Gastón Britos / FocoUy
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Luego de que el primer blindado militar Cóndor incorporado a los operativos policiales quedara fuera de servicio el sábado, a menos de un día de haber comenzado a utilizarse, el Ministerio del Interior informó que este domingo ya “se encuentra plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la Zona Oeste de Montevideo”.

El vehículo presentó rotura en las mangueras del sistema de aire, pérdida de valvulina y olor a gasoil en el interior. Además, registró fallas en el freno de mano: cuando el vehículo quedaba detenido, los funcionarios debían colocar tacos en las ruedas para evitar que se desplazara.

Ante las fallas, la Dirección General de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior indicó que se realizaron “ajustes técnicos” para volver a ponerlo en funcionamiento. Finalmente, el blindado fue reparado por parte del Ejército.

El viernes, el Ministerio del Interior había iniciado un curso operativo de tres semanas en el Batallón de Infantería Mecanizado n.º 15 con instrucción del Ejército Nacional. Participaron unos 19 efectivos, que practicaron conducción diurna y nocturna, maniobras en diferentes escenarios y tareas de mantenimiento básico. Al cierre del curso realizaron una demostración en circuitos abiertos y cerrados.

Ajustes del vehículo

El vehículo, de 9.000 kilos, fue sometido a esos ajustes este sábado y domingo luego de los primeros kilómetros recorridos a disposición de la Policía.

“El vehículo cumplió con el patrullaje establecido y continúa incorporado a los operativos”, aseguraron, desde la cartera. Y agregaron que, “según la información proporcionada por la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), se están realizando ajustes técnicos como a cualquier vehículo que se incorpora recientemente al patrullaje”.

En la tarde de este domingo, Interior comunicó que "el vehículo Cóndor, incorporado el viernes a esa Unidad, se encuentra plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la Zona Oeste de Montevideo".

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