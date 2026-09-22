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Sociedad UTE | temporal | servicios

Temporal

UTE restableció más del 90% de los servicios afectados por el temporal y continúa los trabajos en el interior

Un despliegue de 600 operarios y más de 30 grúas trabaja de forma ininterrumpida tras el pico de 35.982 cortes de energía.

Ute continua trabajando para reestablecer servicios afectados

Ute continua trabajando para reestablecer servicios afectados
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La empresa estatal UTE desplegó un operativo de emergencia en todo el país tras los severos daños ocasionados por el reciente temporal, logrando reponer más del 90% de los servicios interrumpidos. Las cuadrillas técnicas, compuestas por unas 600 personas y más de 30 grúas, trabajan de manera ininterrumpida desde este lunes 21 de setiembre.

El impacto de las fuertes rachas de viento provocó la caída de 201 postes en total, así como la afectación de 2 columnas de media tensión, 58 postes y 4 columnas de baja tensión en diversos puntos del territorio nacional. Los departamentos con mayores afectaciones registradas son Rocha, Rivera, Tacuarembó, Artigas y Durazno.

Afectación actual y zonas prioritarias

Tras alcanzar un pico máximo de 35.982 clientes sin suministro, el trabajo del personal de UTE logró reducir las interrupciones a 3.875 servicios. La atención se concentra prioritariamente en las zonas más perjudicadas:

  • Durazno: 1.460 servicios pendientes de restitución.

  • Rivera: 730 servicios pendientes.

  • Resto del país: 1.685 servicios en proceso de reparación.

Continuidad de las tareas

Desde el organismo informaron que las cuadrillas continuarán trabajando durante toda la jornada de este martes 22 de setiembre y los días subsiguientes hasta normalizar el 100% de la red eléctrica. La plena restitución de las conexiones restantes estará sujeta a la estabilización de las condiciones meteorológicas, proyectada para las próximas horas.

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