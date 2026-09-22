UTE restableció más del 90% de los servicios afectados por el temporal y continúa los trabajos en el interior

La empresa estatal UTE desplegó un operativo de emergencia en todo el país tras los severos daños ocasionados por el reciente temporal, logrando reponer más del 90% de los servicios interrumpidos. Las cuadrillas técnicas, compuestas por unas 600 personas y más de 30 grúas, trabajan de manera ininterrumpida desde este lunes 21 de setiembre.