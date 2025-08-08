Rada pá todo el mundo: Gobierno difundirá concierto para celebrar el bicentenario

En el marco de las celebraciones por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) anunció que el reconocido músico Ruben Rada ofrecerá un concierto pensado especialmente para las y los uruguayos dentro y fuera del país. “Ruben Rada accedió a grabar un concierto especial para las y los compatriotas de Uruguay y el mundo”, señalaron desde la cartera.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por Cancillería para reforzar el vínculo con la diáspora uruguaya y acercar la celebración a quienes, por diversos motivos, residen fuera del territorio nacional. “Es una señal de acercamiento a los uruguayos que residen fuera del país”, remarcaron desde Presidencia.
En este sentido, recordaron que, el pasado 18 de junio, el presidente Yamandú Orsi envió una carta a las embajadas y consulados de Uruguay en la que expresó: “Uruguayos somos todas y todos, quienes residimos en el territorio y quienes nos encontramos residiendo temporal o permanentemente en el exterior”. El mensaje refleja la intención del Gobierno de incluir a todas y todos en las conmemoraciones patrias, sin importar la distancia.
¿Dónde podrá verse?
El concierto de Rada podrá disfrutarse el lunes 25 de agosto en embajadas, consulados y misiones del Uruguay en el exterior, en el marco de encuentros organizados para conmemorar la fecha histórica.
Para quienes estén en territorio nacional, la presentación también estará disponible de manera virtual a través del canal de YouTube de la Cancillería. Asimismo, se emitirá en televisión abierta por la señal de Canal 5 el martes 26 de agosto a las 21:00 horas.
De esta manera, el inconfundible estilo de Rada —ícono de la música popular uruguaya— será el hilo musical que una a compatriotas en todos los continentes en una fecha de fuerte significado histórico y cultural.