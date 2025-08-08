Rada pá todo el mundo: Gobierno difundirá concierto para celebrar el bicentenario

¿Dónde podrá verse?

El concierto de Rada podrá disfrutarse el lunes 25 de agosto en embajadas, consulados y misiones del Uruguay en el exterior, en el marco de encuentros organizados para conmemorar la fecha histórica.

Para quienes estén en territorio nacional, la presentación también estará disponible de manera virtual a través del canal de YouTube de la Cancillería. Asimismo, se emitirá en televisión abierta por la señal de Canal 5 el martes 26 de agosto a las 21:00 horas.

De esta manera, el inconfundible estilo de Rada —ícono de la música popular uruguaya— será el hilo musical que una a compatriotas en todos los continentes en una fecha de fuerte significado histórico y cultural.