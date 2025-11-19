Reinauguración de los juegos del Parque Rodó ya tiene nueva fecha: 20 de diciembre

El Saltamontes , que combina saltos al ritmo de la música.

Top Spin , una atracción giratoria de alta intensidad.

UFO, un disco giratorio que se desplaza mientras rota.

En enero quedará inaugurada la esperada montaña rusa, una de las atracciones principales de la renovación, que contará con un giro completo y un medio giro. Solo esta estructura tiene un costo equivalente al total de las demás atracciones nuevas en conjunto y se monta sobre pilares actualmente en construcción. Los montos específicos de la inversión no fueron revelados.

Tradición y modernización

El único juego tradicional conservado será el histórico Gusano Loco, que ya fue reubicado dentro del predio. Remodelado años atrás, mantiene su concepto original desde hace seis décadas. A su lado se instalará una nueva torre con caída libre de 28 metros, una de las propuestas más extremas del renovado parque.

Otros juegos emblemáticos —como el Barco Pirata, El Mambo, Rock & Samba, Tren Fantasma, Kamikaze y los Autos Chocadores— continuarán funcionando sin modificaciones.

Todos los nuevos juegos provienen de China y cuentan con la supervisión de un técnico de la fábrica durante la etapa de instalación.

Sin cambios en los precios de los boletos

Para la reapertura se prevé que no habrá aumentos en los precios de los boletos, lo que permitirá a los visitantes disfrutar de la nueva oferta sin modificaciones en el costo de acceso.

Con el nuevo parque en marcha antes de fin de año y la incorporación de la montaña rusa en enero, el tradicional espacio de entretenimiento montevideano se prepara para recibir la temporada estival con una propuesta renovada y orientada a nuevos públicos.