Arte solidario: cena benéfica de Museo Gurvich para apoyar proyectos educativos y de reinserción social

En él se desarrollan diferentes actividades culturales a lo largo del año: exposiciones de arte, seminarios, conferencias, conciertos. Asimismo, el museo se aboca a ser un espacio de educación no formal, llevando a cabo múltiples actividades y una serie de Programas: Educativo, Inclusión Social, Formación Permanente y Extensión Cultural que -acorde a esa función- abordan las actividades desarrolladas en procura de la captación de nuevos públicos y el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad.

Invitación Cena - APOYO 2025

Obras de arte para todos y los tres programas en los que se volcarán los fondos

El presidente de la Fundación y Museo Gurvich, Uruguay Russi, manifestó a Caras y Caretas que luego de la cena "vamos a regalarle, a cada uno de los que nos acompañen, una obra de arte", entre las 22 de José Gurvich y las 23 de alumnos de Gurvich o de otros artistas contemporáneos destacados.

Con lo recaudado, "vamos a hacer tres cosas fundamentales para continuar con la función y tarea de nuestro museo", detalló Russi.

1- "Intensificar" las clases con las escuelas -públicas- de contexto crítico.

2- "Continuar" con los talleres en la cárcel de mujeres de Colón (Unidad Nº 5), donde todos los jueves del año, un equipo multidisciplinario atiende a las privadas de libertad.

"Queremos no solo atender 20 mujeres, sino a más cantidad para poder ayudarlas a tener un espacio de libertad en su prisión", aseveró Russi.

3- "Hacer" un taller de cerámica -de tres meses- con personas liberadas de prisión a partir de un convenio con la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) .

Precios de los tickets:

US$ 1.000 (una persona sola)

US$ 1.500 (dos personas)

US$ 625 (por persona en mesa de 6 comensales o más)

Por consultas: 092996888