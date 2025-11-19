Arte solidario: cena benéfica de Museo Gurvich para apoyar proyectos educativos y de reinserción social
Museo Gurvich te invita a su próxima cena benéfica para intensificar clases con niños de escuelas de contexto crítico, continuar talleres de arte en la cárcel de mujeres y crear un taller de cerámica con liberados a partir de convenio con la Dinali.
Museo Gurvich organiza un cena para reunir fondos para su programas educativos y de reinserción social.
La Fundación y Museo Gurvich invitan a una cena benéfica el próximo miércoles 26 de noviembre, con el objetivo de reunir fondos para distintos proyectos educativos y de reinserción social. La misma ses llevará a cabo desde las 19 horas en el restaurante Jacinto y el menú estará a cargo de la reconocida chef, Lucía Soria.
Previamente se realizará un prevernissage en el 4° piso del museo (Sarandí 524), con la muestra "Íconos modernos de José Gurvich".
La función social del Museo Gurvich
El Museo, dependiente de la Fundación Gurvich y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), inaugurado el 14 de octubre de 2005, es una iniciativa de la familia Gurvich a través de la Fundación José Gurvich, con los cometidos de mostrar y hacer conocer la obra de este artista en forma permanente, sistematizar y exponer los documentos del archivo, así como preservar la colección de obras reunida del artista nacional.
En él se desarrollan diferentes actividades culturales a lo largo del año: exposiciones de arte, seminarios, conferencias, conciertos. Asimismo, el museo se aboca a ser un espacio de educación no formal, llevando a cabo múltiples actividades y una serie de Programas: Educativo, Inclusión Social, Formación Permanente y Extensión Cultural que -acorde a esa función- abordan las actividades desarrolladas en procura de la captación de nuevos públicos y el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad.
Obras de arte para todos y los tres programas en los que se volcarán los fondos
El presidente de la Fundación y Museo Gurvich, Uruguay Russi, manifestó a Caras y Caretas que luego de la cena "vamos a regalarle, a cada uno de los que nos acompañen, una obra de arte", entre las 22 de José Gurvich y las 23 de alumnos de Gurvich o de otros artistas contemporáneos destacados.
Con lo recaudado, "vamos a hacer tres cosas fundamentales para continuar con la función y tarea de nuestro museo", detalló Russi.
1- "Intensificar" las clases con las escuelas -públicas- de contexto crítico.
2- "Continuar" con los talleres en la cárcel de mujeres de Colón (Unidad Nº 5), donde todos los jueves del año, un equipo multidisciplinario atiende a las privadas de libertad.
"Queremos no solo atender 20 mujeres, sino a más cantidad para poder ayudarlas a tener un espacio de libertad en su prisión", aseveró Russi.
3- "Hacer" un taller de cerámica -de tres meses- con personas liberadas de prisión a partir de un convenio con la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) .
Precios de los tickets:
US$ 1.000 (una persona sola)
US$ 1.500 (dos personas)
US$ 625 (por persona en mesa de 6 comensales o más)