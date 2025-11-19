La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, se refirió a la situación de dos bebés que permanecen internados en el Hospital de Las Piedras desde hace dos meses, a pesar de contar con el alta médica. Ambos bebés esperan la asignación de una familia de acogida, un proceso que, según la jerarca, debe acelerarse para evitar que pasen más tiempo del necesario en una institución.
"No es un lugar para vivir"
Bebés en espera de acogida siguen en el Hospital de las Piedras: ¿Qué dice el INAU?
Claudia Romero alertó sobre las consecuencias de mantener a los bebés en instituciones y pidió acelerar los procesos para que puedan salir del Hospital de las Piedras.