Bebés en espera de acogida siguen en el Hospital de las Piedras: ¿Qué dice el INAU?

Romero insistió en que la institucionalización prolongada tiene consecuencias negativas para la primera infancia, etapa clave en el desarrollo emocional y neurocognitivo. Subrayó que, aunque los centros del INAU cuiden adecuadamente a los niños, no son lugares pensados para que vivan durante sus primeros años. “Tenemos argumentos muy fuertes, muy sólidos, que la vida en la primera infancia condiciona toda la vida. Creemos que una institución, por más que cuide bien, no es el lugar donde deben vivir estos pequeñitos”, afirmó.

En este marco, destacó que la actual administración definió como una de sus principales líneas de acción la desinternación de niños de 0 a 3 años. Indicó además que el presupuesto asignado permite avanzar en esa estrategia, orientada a reducir los tiempos de permanencia en instituciones y a fortalecer las alternativas familiares para los menores en situación de vulnerabilidad.