Sociedad bebés | Hospital de Las Piedras |

"No es un lugar para vivir" 

Bebés en espera de acogida siguen en el Hospital de las Piedras: ¿Qué dice el INAU?

Claudia Romero alertó sobre las consecuencias de mantener a los bebés en instituciones y pidió acelerar los procesos para que puedan salir del Hospital de las Piedras.

Por Redacción de Caras y Caretas

La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, se refirió a la situación de dos bebés que permanecen internados en el Hospital de Las Piedras desde hace dos meses, a pesar de contar con el alta médica. Ambos bebés esperan la asignación de una familia de acogida, un proceso que, según la jerarca, debe acelerarse para evitar que pasen más tiempo del necesario en una institución.

Ni el INAU ni un hospital representan espacios adecuados para el desarrollo de un lactante

Romero explicó en declaraciones a Radio Monte Carlo que ni el INAU ni un hospital representan espacios adecuados para el desarrollo de un lactante. Afirmó que la situación actual evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos que permitan a los niños egresar más rápido hacia un entorno familiar. “Los hogares del INAU no son un lugar donde vivir esos niños, los hospitales tampoco. Tenemos que agilizar los procesos que permitan que los gurises egresen más rápido, que vayan a una familia que los contenga”, sostuvo.

La presidenta del organismo remarcó que el derecho a vivir en familia debe ser una prioridad y que todas las decisiones deben orientarse a garantizar ese principio. En el caso puntual de los bebés de Las Piedras, aseguró que la resolución llegará esta misma semana: “Estamos trabajando, ya se resuelve la situación de dos de los chiquitos que estaban y bueno, tendremos que acelerar los procesos”.

Romero insistió en que la institucionalización prolongada tiene consecuencias negativas para la primera infancia, etapa clave en el desarrollo emocional y neurocognitivo. Subrayó que, aunque los centros del INAU cuiden adecuadamente a los niños, no son lugares pensados para que vivan durante sus primeros años. “Tenemos argumentos muy fuertes, muy sólidos, que la vida en la primera infancia condiciona toda la vida. Creemos que una institución, por más que cuide bien, no es el lugar donde deben vivir estos pequeñitos”, afirmó.

En este marco, destacó que la actual administración definió como una de sus principales líneas de acción la desinternación de niños de 0 a 3 años. Indicó además que el presupuesto asignado permite avanzar en esa estrategia, orientada a reducir los tiempos de permanencia en instituciones y a fortalecer las alternativas familiares para los menores en situación de vulnerabilidad.

