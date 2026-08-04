Ruben Rada hospitalizado por un cuadro de neumonía

El icónico cantautor y referente de la música uruguaya, Ruben Rada, de 83 años, fue ingresado a un centro asistencial en las últimas horas debido a un cuadro de neumonía bilateral, según reportó Informativo Sarandí.
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El estado de salud del músico ha generado la inmediata muestra de afecto y apoyo por parte del público y del ámbito cultural nacional, donde Rada se mantiene como una de las figuras más activas y vigentes del candombe beat y la música popular.
Contexto y trayectoria reciente
A pesar de sus antecedentes médicos —entre los que se cuentan una angioplastia coronaria en 2015 y una breve internación en 2017 por un pico de presión—, el artista mantiene una intensa actividad creativa e interpretativa:
Recientemente lanzó el ciclo musical ¿Quién va a cantar?, un espacio de encuentros e intercambios con artistas de diversos géneros transmitido a través de su canal de YouTube.
Rada se encuentra preparando el esperado espectáculo de homenaje a Tótem, la emblemática banda fundada a principios de la década de 1970 tras su paso por El Kinto junto a figuras de la talla de Eduardo Mateo y Eduardo Useta.
El reencuentro de la formación tiene agendados dos conciertos durante el mes de octubre en la Sala Zitarrosa de Montevideo.