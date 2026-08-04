Ruben Rada hospitalizado por un cuadro de neumonía

Recientemente lanzó el ciclo musical ¿Quién va a cantar?, un espacio de encuentros e intercambios con artistas de diversos géneros transmitido a través de su canal de YouTube.

Rada se encuentra preparando el esperado espectáculo de homenaje a Tótem, la emblemática banda fundada a principios de la década de 1970 tras su paso por El Kinto junto a figuras de la talla de Eduardo Mateo y Eduardo Useta.

El reencuentro de la formación tiene agendados dos conciertos durante el mes de octubre en la Sala Zitarrosa de Montevideo.