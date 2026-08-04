Danubio en crisis: Leo Ramos dejó de ser el DT y ya anunciaron su reemplazo

En la noche de este lunes, y tras el empate ante Albion el día sábado, la Comisión Directiva anunció que Leo Ramos dejó de ser el entrenador del elenco franjeado. El entrenador había asumido su cargo para afrontar el torneo Intermedio, y en su etapa al frente del plantel principal, estuvo en siete encuentro donde cosechó cuatro empates y tres derrotas, sin triunfos.