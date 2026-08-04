Danubio en crisis: Leo Ramos dejó de ser el DT y ya anunciaron su reemplazo

Danubio atraviesa un momento muy complejo desde lo deportivo, no gana desde el mes de abril y tiene apenas cuatro victorias en el Campeonato Uruguayo, números que lo dejan al momento, como uno de los tres equipos en zona de descenso.
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Caras y Caretas Diario
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En la noche de este lunes, y tras el empate ante Albion el día sábado, la Comisión Directiva anunció que Leo Ramos dejó de ser el entrenador del elenco franjeado. El entrenador había asumido su cargo para afrontar el torneo Intermedio, y en su etapa al frente del plantel principal, estuvo en siete encuentro donde cosechó cuatro empates y tres derrotas, sin triunfos.
Durante estos dos meses en la institución franjeada, Ramos estuvo ausente en tres de los siete encuentros debido a una afección cardíaca que lo llevó a estar internado en el CTI.
Matosas, otra vez la solución
Ante la salida de Leo Ramos, Danubio anunció que Gustavo Matosas dejó su cargo como Gerente Deportivo y asumió el rol de entrenador principal, puesto que ocupará durante el Clausura.
Matosas ya había estado al frente de este plantel franjeado, luego de que el club cesara a Diego Monarriz en la décima fecha del Apertura, decisión que a muchos le resultó apresurada. En los cinco encuentros que dirigió en la primera parte del año, sumó una victoria, dos empate y dos derrotas.