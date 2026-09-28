Un hombre de 27 años fue baleado sobre las tres de la mañana del domingo 27 a pocos metros de la puerta de ingreso a un boliche ubicado en Bartolomé Mitre y Peatonal Sarandí, en la Ciudad Vieja de Montevideo, a pocos metros de la entrada de un boliche nocturno.
Bartolomé Mitre y Peatonal Sarandí
Un hombre fue baleado en la puerta de un boliche en Ciudad Vieja
El hombre de 27 años fue atacado a tiros por individuos que pasaron en dos motos. La víctima fue llevada al hospital Maciel con herida de bala en el tórax.