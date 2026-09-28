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Sociedad hombre | Ciudad Vieja | boliche

Bartolomé Mitre y Peatonal Sarandí

Un hombre fue baleado en la puerta de un boliche en Ciudad Vieja

El hombre de 27 años fue atacado a tiros por individuos que pasaron en dos motos. La víctima fue llevada al hospital Maciel con herida de bala en el tórax.

Hombre fue atacado a tiros en Ciudad Vieja.

Hombre fue atacado a tiros en Ciudad Vieja.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 27 años fue baleado sobre las tres de la mañana del domingo 27 a pocos metros de la puerta de ingreso a un boliche ubicado en Bartolomé Mitre y Peatonal Sarandí, en la Ciudad Vieja de Montevideo, a pocos metros de la entrada de un boliche nocturno.

A partir de las cámaras de videovigilancia, la Policía logró establecer que el hombre tiroteado (que contaba con un antecedente penal por estafa) estaba acompañado por varias personas, cuando llegaron otras cuatro en dos motos y, luego de una breve discusión, uno de los motociclistas le disparó al menos dos tiros en la espalda.

Hombre herido se recupera y buscan identificar a los atacantes

Cuando la Policía llegó al lugar, la víctima ya había sido trasladada a la emergencia del Hospital Maciel, donde se constató una herida de bala el tórax, con un orificio de entrada y otro de salida. Tras una intervención quirúrgica permanece entubado pero estable consignó Subrayado.

En la escena del crimen, Policía Científica halló tres casquillos de bala. Los investigadores de la Zona Operacional I de la Policía de Montevideo trabajan en busca de testimonios de testigos y registros de cámaras de videovigilancia para poder identificar a los tiradores.

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