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Sociedad

puestos de trabajo

Se realizó sorteo de Uruguay Impulsa; hay 5.524 beneficiados que empiezan a trabajar en breve

Este año se inscribieron más de 126.000 personas para unos 5.524 puestos de trabajos; los beneficiarios trabajarán entre julio y octubre.

Se sorteó Uruguay Impulsa.

Se sorteó Uruguay Impulsa.

 Agustina Grenno / Presidencia
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Se realizó este lunes el sorteo de los puestos de trabajo del programa Uruguay Impulsa. Los beneficiarios trabajarán y se formarán entre julio y octubre de este año, en 268 localidades de todo el país. En esta edición se agregó un cupo especial para personas en situación de calle y egresados del sistema penitenciario.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), junto al Congreso de Intendentes, propiciaron el sorteo de la segunda edición del programa Uruguay Impulsa, que brinda oportunidades laborales y de capacitación, para favorecer la integración y la reinserción de los colectivos de personas desvinculadas del sistema formal de trabajo, en todo el país.

Durante la ceremonia, el director de la OPP, Rodrigo Arim, sostuvo que es una política activa de empleo protegido en la que el Gobierno se ha comprometido a incorporar mejoras año a año. En 2025, según recordó, se pensó con Inefop en la necesidad de construir capacidades para que las personas puedan, en un futuro, insertarse en forma autónoma en el trabajo.

“Hacemos esta alianza estratégica de tal manera de ir institucionalizando una práctica que nos permitirá mejorar la herramienta”, acotó.

Destacan esfuerzo

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó el esfuerzo de todos los organismos para mejorar este instrumento de política activa de empleo y destacó que esta segunda edición, recoge la experiencia de la primera.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, subrayó la importancia de contemplar este año a poblaciones en extrema vulneración, a través de un cupo especifico, como personas en situación de calle, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, presentada por el Gobierno en el mes de abril.

A su turno, el director de Inefop, Miguel Venturiello, remarcó la importancia del componente de formación. “La persona que tiene formación, lo primero que recupera es la capacidad de creer en sí mismo”, indicó. Y aseguró que hay casos comprobados de participantes de la edición 2025 que están culminando los ciclos educativos.

Beneficiarios

Un total de 136.822 personas se inscribieron para esta edición de Uruguay Impulsa, de las cuales quedaron habilitadas para el sorteo 121.798, informó la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar.

En esta edición, 5.524 personas resultaron seleccionadas para acceder a actividades de trabajo y capacitación que se desarrollarán entre julio y octubre de este año, añadió.

En este caso, explicó, la distribución territorial de cada cupo será definida por los gobiernos departamentales y alcanzará a 268 localidades del país.

Se mantienen cuotas

La jerarca también explicó que, además de mantenerse las cuotas tradicionales para afrodescendientes, personas trans, con discapacidad y víctimas de violencia de género, se priorizan en la edición 2026 nuevos colectivos: un 10% de cupos para personas en situación de calle, un 5% para liberados del sistema penitenciario y al menos un 60% para padres o madres con hijos menores de 18 años.

Los beneficiarios recibirán una prestación de 3 bases de prestaciones contributivas (BPC), unos $ 20.594, con cobertura de salud, registro en el Banco de Previsión Social y subsidios correspondientes. El trabajo se cumplirá en cuatro meses, en jornadas de seis horas, que se reducirá a cuatro horas en el caso de madres con hijos menores de tres años.

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