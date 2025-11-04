Series de Ficción Nacional 2025: Gobierno otorgará $ 3.200.000 al proyecto ganador

Asimismo, señaló que “promover el sector audiovisual no es solo apoyar el arte, es fortalecer un ecosistema que genera empleo, dinamiza territorios, desarrolla capacidades y aporta valor industrial, cultural y de identidad”.

Cardona destacó que este fondo se encuentra transversalizado la perspectiva de género, ya que genera un valor agregado a las mujeres participantes y también si provienen del interior del país.

La presentación se realizó en la sede de Cinemateca Uruguaya, también con la presencia del director de Telecomunicaciones, Pablo Siris, y el destacado actor uruguayo, César Troncoso, que mantuvo un intercambio con niños periodistas de la Plataforma Infancias y Adolescencias.

Bases de la convocatoria 2025 del programa Series de Ficción Nacional

* Las series deben estar divididas como mínimo en tres capítulos cuya duración total supere los 60 minutos.

* La iniciativa seleccionada deberá ejecutar el proyecto en un plazo máximo de 18 meses, a partir del primer pago recibido.

* Pueden postularse asociaciones civiles, personas físicas o personas jurídicas formalmente constituidas, categorizadas como micro o pequeñas empresas, según Certificado Pyme.

* Cada empresa podrá presentar hasta dos proyectos.

* Las inscripciones se reciben hasta el 10 de noviembre.