Series de Ficción Nacional 2025: Gobierno otorgará $ 3.200.000 al proyecto ganador

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) presentaron este martes la convocatoria 2025 del programa Series de Ficción Nacional. La iniciativa apoya económicamente la producción y emisión de series de ficción nacional con un premio de hasta $ 3.200.000 para llevar adelante el proyecto seleccionado.
Además de financiamiento, el proyecto seleccionado recibirá una tutoría técnica de la ACAU, para dar seguimiento a la producción de la obra, y la misma será emitida en una señal de alcance nacional.
Cardona: "Las industrias creativas generan empleo de calidad"
La ministra de Industria Fernanda Cardona recalcó que "las industrias creativas generan empleo de calidad, descentralización territorial, y tienen un valor cultural educacional de pertenencia".
Asimismo, señaló que “promover el sector audiovisual no es solo apoyar el arte, es fortalecer un ecosistema que genera empleo, dinamiza territorios, desarrolla capacidades y aporta valor industrial, cultural y de identidad”.
Cardona destacó que este fondo se encuentra transversalizado la perspectiva de género, ya que genera un valor agregado a las mujeres participantes y también si provienen del interior del país.
La presentación se realizó en la sede de Cinemateca Uruguaya, también con la presencia del director de Telecomunicaciones, Pablo Siris, y el destacado actor uruguayo, César Troncoso, que mantuvo un intercambio con niños periodistas de la Plataforma Infancias y Adolescencias.
Bases de la convocatoria 2025 del programa Series de Ficción Nacional
* Las series deben estar divididas como mínimo en tres capítulos cuya duración total supere los 60 minutos.
* La iniciativa seleccionada deberá ejecutar el proyecto en un plazo máximo de 18 meses, a partir del primer pago recibido.
* Pueden postularse asociaciones civiles, personas físicas o personas jurídicas formalmente constituidas, categorizadas como micro o pequeñas empresas, según Certificado Pyme.
* Cada empresa podrá presentar hasta dos proyectos.
* Las inscripciones se reciben hasta el 10 de noviembre.