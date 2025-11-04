Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Defensor Sporting | Nacional | Franzini

A romper la chanchita

Defensor Sporting fijó precios exorbitantes para los hinchas de Nacional

Los parciales tricolores deberán abonar $1.980 para poder decir presentes el domingo en el Estadio Luis Franzini, cuando visiten a Defensor Sporting.

Defensor Sporting recibe a Nacional en el Franzini.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Para este encuentro, Nacional tendrá a su disposición 2.000 entradas para la Tribuna Ghierra, las cuales tendrán un valor de $1.980 para el público en general, y de $1.150 para los socios tricolores.

Por otro lado, para los hinchas de Defensor Sporting, las entradas valen $300 para el público en general, mientras que los socios ingresan gratis con la posibilidad de llevar un acompañante el cuál deberá abonar $150 por su entrada.

Defensor Sporting deberá ganar y esperar un traspié de Juventud de Las Piedras para lograr abrochar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Por otro lado, Nacional sabe que ganando o empatando se quedará con la Anual y por lo tanto, irá directo a la final por el Campeonato Uruguayo.

