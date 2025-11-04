Este domingo, Defensor Sporting va a estar recibiendo a Nacional en el Estadio Luis Franzini desde las 16:30, partido que cerrará el torneo Clausura para ambas instituciones pero en el que además hay mucho en juego. Los violetas buscarán clasificar a la Libertadores, mientras que el tricolor quiere sumar para quedarse con la Anual.
A romper la chanchita
Defensor Sporting fijó precios exorbitantes para los hinchas de Nacional
Los parciales tricolores deberán abonar $1.980 para poder decir presentes el domingo en el Estadio Luis Franzini, cuando visiten a Defensor Sporting.