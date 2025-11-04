Peñarol: altas chances de que vuelva un "león" y crece la ilusión carbonera

La posibilidad de que el mediocampista de la selección, Nahitan Nández, regrese a Peñarol en 2026 no es solo un rumor, sino una negociación "muy avanzada" y "prácticamente un hecho". Esta información de alto impacto fue revelada por el periodista Claudio Veiga quien conduce el programa deportivo de Caras y Caretas "Tarde de Fútbol". Veiga compartió la noticia en sus redes sociales encendiendo la expectativa de la hinchada aurinegra.
La información sobre Nández y Peñarol
El futuro del referente indiscutido del Club Atlético Peñarol podría estar nuevamente ligado al club que lo vio nacer profesionalmente en la temporada 2026. Actualmente, Nández juega en el Al-Qadsiya de Arabia Saudita, donde mantiene un contrato vigente. Sin embargo, existe una firme posibilidad de que el jugador, referente en la selección uruguaya, evalúe su retorno al equipo mirasol.
La posible vuelta de Nández se sustenta en factores clave. Por un lado, la estrecha relación de amistad entre el jugador y el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se considera fundamental y podría ser determinante para negociar una salida o cesión, a pesar del compromiso contractual en el fútbol saudí. Por otro lado, el año 2026 es crucial tanto para el jugador como para la institución. Para Nández, sería el año de preparación y posible participación en la Copa Mundial de la FIFA, buscando el mejor rendimiento deportivo. A nivel institucional, 2026 también será un año de elecciones presidenciales en Peñarol, lo que podría añadir un componente estratégico a un fichaje de esta envergadura.
Aunque siempre existe el "veremos si finalmente se concreta" debido a los múltiples factores contractuales involucrados en un pase de esta magnitud, el potencial regreso de un capitán e ídolo genera un enorme entusiasmo.
Nahitan Nández se consolidó en Peñarol entre 2013 y 2017, disputando 86 partidos oficiales y anotando 8 goles con la camiseta aurinegra. Fue parte esencial del plantel campeón de la Primera División 2015-16 antes de su transferencia a Boca Juniors en 2017.
Otras fuentes periodísticas han descartado esta posibilidad citando versiones que serían del presidente de Peñarol.