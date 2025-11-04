Peñarol: altas chances de que vuelva un "león" y crece la ilusión carbonera

La posible vuelta de Nández se sustenta en factores clave. Por un lado, la estrecha relación de amistad entre el jugador y el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se considera fundamental y podría ser determinante para negociar una salida o cesión, a pesar del compromiso contractual en el fútbol saudí. Por otro lado, el año 2026 es crucial tanto para el jugador como para la institución. Para Nández, sería el año de preparación y posible participación en la Copa Mundial de la FIFA, buscando el mejor rendimiento deportivo. A nivel institucional, 2026 también será un año de elecciones presidenciales en Peñarol, lo que podría añadir un componente estratégico a un fichaje de esta envergadura.