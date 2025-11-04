Lustemberg a sala: aprobaron interpelación en Diputados por el caso Danza

En los próximos días deberá resolverse la fecha, la cual está acotada a la agenda de Lustemberg para el mes en curso.

Varela, indico además que el informe de la JUTEP se espera esté pronto esta semana, lo que sería definitorio para el Gobierno, y así definir las acciones a seguir.

Lustemberg con los diputados

Lustemberg se reunió con la bancada de Diputados del FA. "Nosotros entendemos que es un debate sano que haya una interpelación, como las han habido en otros momentos, y en todo caso lo que tenemos que hacer es agendar a la mejor fecha posible para que se de el debate", indicó el presidente de la Cámara, el frenteamplista Sebastián Valdomir.

Agregó que en la bancada oficialista hay respaldo al trabajo que viene realizando Danza en ASSE y a la ministra. "Nos deja tranquilos que como otras interpelaciones, vamos a venir a una sesión de control, en el cual la oposición le planteará las preguntas a la ministra y estamos con total tranquilidad de que se van a ver argumentos jurídicos y políticos para defender esta gestión".

La interpelación será llevada adelante por el diputado independiente Gerardo Sotelo.