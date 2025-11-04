China y Uruguay firmaron acuerdos de cooperación económica, técnica y comercial

Además, se firmó uno de “ventanilla única” para el comercio internacional, entre la Dirección Nacional de Aduanas, Uruguay XXI y la Administración General de Aduanas de la República Popular China.

En las firmas participaron el director nacional de Aduanas, Joaquín Serra; la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira, y el embajador de la República Popular China en nuestro país, Huang Yazhong.

fgr_14 (1)

La delegación asiática estuvo integrada, además, por el subsecretario general del Consejo de Estado, Wang Zhijun, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.

En el encuentro, también estuvieron el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Martín Clavijo, y el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula.

Orsi visitará China acompañado por empresarios

Al finalizar el encuentro, el canciller Mario Lubetkin valoró el vínculo entre Uruguay y China. A su vez, aseguró que Ding Xuexiang manifestó la voluntad de avanzar, en un futuro, en acuerdos de cooperación en materia ambiental y deportiva.

El ministro de Relaciones Exteriores agregó que se perfila un crecimiento futuro de las relaciones económicas, comerciales, científicas, culturales, técnicas y de innovación, y que la visita de Orsi posibilitará la firma de acuerdos a largo plazo.

Asimismo, recordó que ambos países comparten una asociación estratégica integral, la mayor categoría de acuerdos que la nación asiática mantiene con una de América Latina y el Caribe.

También recordó que Uruguay colabora con la Ruta de la Seda que impulsa China en el ámbito internacional.

En ese sentido, recordó que hace 37 años que los dos mantienen relaciones diplomáticas y desde hace 14 años China es el principal socio comercial de Uruguay. A modo de ejemplo, en 2024 el comercio con el país asiático creció un 29% a favor del nuestro, comparado con 2023, dijo. En 2025, hasta el mes de agosto, la relación económica creció un 14%, agregó.

En otro orden, Lubetkin informó que Ding Xuexiang ratificó el interés de las autoridades de su país en recibir al presidente Orsi antes de marzo de 2026. El mandatario concurrirá acompañado por empresarios nacionales para avanzar en cooperación comercial, agregó.

Orsi China

Relacionamiento con la región y la presidencia de Uruguay en la Celac y el Mercosur

Lubetkin transmitió las expectativas de las autoridades chinas ante la asunción, en 2026, de Uruguay de la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para acrecentar los vínculos de cooperación con la región.

Además, expresó que destacaron la importancia del vínculo con el Mercosur, bloque cuyo liderazgo Uruguay asumirá en el segundo semestre de 2026.