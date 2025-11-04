Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad kinesiólogo | abuso sexual | Cerro

Casi 10 años de prisión

Kinesiólogo de deportistas de alto rendimiento fue condenado por varios casos de abuso sexual

La Justicia condenó a 9 años y 11 meses de prisión a un kinesiólogo que abusaba de deportistas adolescentes en su clínica del Cerro.

Por Redacción Caras y Caretas

Un kinesiólogo “referente en la zona del Cerro”, que atendía a deportistas de alto rendimiento, fue condenado este martes, mediante un proceso abreviado, por un delito de abuso sexual específicamente agravado y tres delitos de abuso sexual especialmente agravados con una pena de 9 años y 11 meses de prisión.

El hombre de 38 años había sido imputado (con prisión preventiva hasta 16 de diciembre) por el juez de 35º Turno, Diego González, el pasado 16 de julio, tras la solicitud de la fiscalía especializada en Delitos Sexuales de 5º Turno, a cargo de Verónica Bujarín.

El equipo de la Fiscalía había manifestado en ese momento que contaba con declaraciones de tres víctimas del caso que habían asistido a la clínica particular del kinesiólogo en la zona del Cerro de Montevideo. Estas personas “accedieron a su derecho a ser escuchadas ante el tribunal, en condiciones de dignidad y de respeto”, informaron.

El profesional brindaba atención a adolescentes deportistas de alto rendimiento que concurrían para atender diferentes lesiones

"La atención era en soledad y donde (el imputado) se aprovechaba de ello para presuntamente perpetrar los abusos", indicó el texto de la Fiscalía.

