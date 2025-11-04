Kinesiólogo de deportistas de alto rendimiento fue condenado por varios casos de abuso sexual

Un kinesiólogo “referente en la zona del Cerro”, que atendía a deportistas de alto rendimiento, fue condenado este martes, mediante un proceso abreviado, por un delito de abuso sexual específicamente agravado y tres delitos de abuso sexual especialmente agravados con una pena de 9 años y 11 meses de prisión.
Casi 10 años de prisión
