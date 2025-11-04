Trump maneja posibilidad de atacar a la guardia militar de Maduro

El informe también asevera que muchos de los asesores del presidente presionan para que se tomen medidas con el objetivo de derrocar a Maduro y han solicitado incluso directrices al Departamento de Justicia para que estas eventuales acciones puedan prescindir de una autorización del Congreso.

Según el reporte, el apoyo a las opciones más agresivas proviene del secretario de Estado, Marco Rubio, quien también funge como asesor interino de seguridad nacional, y de Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto y asesor de seguridad nacional del presidente Trump.

Presionan contra Maduro

De acuerdo a varios funcionarios estadounidenses, que el diario no identificó, Rubio y Miller han manifestado en privado su opinión de que se debe forzar la salida del poder de Maduro.

En su reporte, el diario agrega que lo más probable es que Trump no se vea obligado a tomar una decisión al menos hasta que el portaaviones Gerald R. Ford, llegue al Caribe a mediados de este mes.

EEUU lleva a cabo una campaña militar en el Caribe, alegando que combate el tráfico de drogas; desde agosto ha desplegado tres buques con 4.000 soldados en aguas cercanas a Venezuela.

El viernes, citando a funcionarios del Gobierno, el diario Miami Herald había afirmado que EEUU se preparaba para atacar instalaciones militares en Venezuela y que la ofensiva podría comenzar en cualquier momento.

Según el reporte, los objetivos incluían instalaciones militares utilizadas por el cartel de los Soles -la supuesta organización liderada por Maduro- , que podrían ser atacadas desde el aire en cuestión de días o incluso horas.

El objetivo de la operación sería también desmantelar la estructura de mando del cartel, informó el periódico.

Era falso

Más tarde el mismo viernes, el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el reporte del Miami Herald era falso.

"Sus 'fuentes', que afirman tener 'conocimiento de la situación', los engañaron para que escribieran una noticia falsa", dijo Rubio en la red social X.

El domingo, Trump declaró asimismo que, a pesar del trato "muy malo" que Venezuela da a EEUU en materia de narcotráfico y otros asuntos, no prevé una guerra entre los países.

"Lo dudo. No lo creo", contestó el mandatario a la pregunta de la cadena local CBS News sobre una eventual escalada bélica con Venezuela.

El magnate afirmó, sin embargo, que el mandato del presidente Maduro tiene sus días contados.

(Sputnik)