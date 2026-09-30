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Sociedad temperaturas |

Pronóstico

Setiembre cierra con ambiente fresco, nieblas y riesgo de inestabilidad puntual

Inumet y Metsul destacan que setiembre se despide con mañanas frías y heladas agrometeorológicas con la alternancia de masas de aire en la franja costera.

Setiembre se despide con mañanas frías según Inumet y Metsul

Setiembre se despide con mañanas frías según Inumet y Metsul

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el portal meteorológico MetSul emitieron un informe actualizado sobre la situación atmosférica para Uruguay en el cierre de setiembre y los primeros días de octubre de 2026, destacando la marcada variabilidad propia de la transición primaveral.

El escenario general continúa caracterizado por el dominio de sistemas de alta presión que favorecen cielos algo nubosos, baja humedad en capas medias y un marcado descenso térmico durante las madrugadas.

Temperaturas, nieblas y comportamiento regional

Las proyecciones de los modelos meteorológicos indican el siguiente comportamiento para los próximos días:

  • Temperaturas mínimas: Oscilarán entre los 2 °C y 7 °C en la mayor parte del territorio, registrándose valores más bajos y heladas agrometeorológicas en las zonas centro, sur y este.

  • Temperaturas máximas: Se situarán entre los 15 °C y 22 °C, alcanzando las marcas más elevadas en el litoral oeste y norte.

  • Visibilidad y nieblas: Durante las primeras horas de la mañana se prevé la formación de bancos de niebla y neblinas densas, principalmente en áreas suburbanas y próximas a cursos de agua, afectando la visibilidad en rutas nacionales.

Inestabilidad y choque de masas de aire

MetSul advierte que la transición estacional incrementará la alternancia entre masas de aire frío de origen polar y ráfagas más cálidas del sector norte. Esta interacción podría derivar en la formación de ciclones extratropicales sobre el Atlántico y el ingreso de frentes fríos que provocarán precipitaciones aisladas y tormentas puntuales hacia el fin de semana.

Por su parte, Inumet y las plataformas de navegación marítima mantienen el monitoreo en la faja costera del Río de la Plata y el océano Atlántico, donde se prevén rachas de viento moderadas a fuertes acompañando el pasaje de los frentes.

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