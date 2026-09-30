Setiembre cierra con ambiente fresco, nieblas y riesgo de inestabilidad puntual

Temperaturas mínimas: Oscilarán entre los 2 °C y 7 °C en la mayor parte del territorio, registrándose valores más bajos y heladas agrometeorológicas en las zonas centro, sur y este.

Temperaturas máximas: Se situarán entre los 15 °C y 22 °C, alcanzando las marcas más elevadas en el litoral oeste y norte.

Visibilidad y nieblas: Durante las primeras horas de la mañana se prevé la formación de bancos de niebla y neblinas densas, principalmente en áreas suburbanas y próximas a cursos de agua, afectando la visibilidad en rutas nacionales.

Inestabilidad y choque de masas de aire

MetSul advierte que la transición estacional incrementará la alternancia entre masas de aire frío de origen polar y ráfagas más cálidas del sector norte. Esta interacción podría derivar en la formación de ciclones extratropicales sobre el Atlántico y el ingreso de frentes fríos que provocarán precipitaciones aisladas y tormentas puntuales hacia el fin de semana.

Por su parte, Inumet y las plataformas de navegación marítima mantienen el monitoreo en la faja costera del Río de la Plata y el océano Atlántico, donde se prevén rachas de viento moderadas a fuertes acompañando el pasaje de los frentes.