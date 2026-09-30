Día del Patrimonio 2026: más de 560 actividades gratuitas en los 19 departamentos

La capital también ofrecerá visitas guiadas vinculadas al patrimonio arqueológico, así como paseos en colectivos históricos, una de las propuestas que permitirá recorrer distintos puntos de la ciudad mientras se conoce parte de su historia.

En Canelones, las actividades estarán organizadas por microrregiones y municipios. La programación pondrá el acento en la valorización de sitios naturales, museos locales y centros de interpretación.

Una agenda que recorre todo el país

La programación también se distribuirá en diferentes regiones culturales.

En la Región Centro, integrada por Durazno, Flores y Florida, se desarrollarán actividades articuladas entre los tres departamentos, con propuestas vinculadas con su patrimonio histórico y cultural.

La Región Suroeste, que comprende Colonia y Soriano, ofrecerá circuitos y aperturas de recintos históricos, mientras que en la Región Litoral, integrada por Río Negro, Paysandú y Salto, se realizarán exposiciones y muestras.

En el norte del país, Artigas, Rivera y Tacuarembó concentrarán propuestas culturales e históricas dentro de la Región Norte.

La Región Este, por su parte, reunirá actividades en Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo, con muestras e itinerarios para acercar al público a diferentes expresiones del patrimonio departamental.

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Las raíces indígenas como eje

Más allá de la diversidad de actividades, la edición 2026 tendrá como hilo conductor la revisión de la presencia indígena en el territorio uruguayo y de las huellas que permanecen en la sociedad actual.

La propuesta busca incorporar los aportes de la arqueología, la antropología, la investigación genética y la revisión documental para abordar la historia de las poblaciones originarias y sus permanencias culturales.

Durante la presentación oficial, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, sostuvo que el tema representa un “reencuentro indispensable con nuestra propia esencia” y destacó la necesidad de reconocer una identidad nacional diversa y plural.

Desde la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, su director general, Marcel Suárez, señaló que la consigna también permitirá abordar procesos históricos de violencia, exterminio, aculturación y marginación, además de rescatar aportes indígenas presentes en la toponimia, la lengua, la medicina popular y distintos hábitos de la sociedad uruguaya.

La historiadora Ana Frega, representante de la Universidad de la República ante la Comisión de Patrimonio, planteó la necesidad de formular nuevas preguntas al pasado y reconocer la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes e inmigrantes en la construcción de la sociedad uruguaya.

El lanzamiento oficial también tuvo un componente cultural, con la participación de Ciro Chonik Itsaj, líder espiritual y político de la Comunidad Charrúa Clan Choñik, quien compartió saberes ancestrales, interpretaciones musicales y reflexiones sobre la transmisión de la memoria indígena.

Durante dos jornadas, la propuesta invita así a recorrer edificios, museos, espacios naturales y sitios históricos, pero también a mirar el patrimonio uruguayo desde una perspectiva centrada en sus múltiples raíces.

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