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Sociedad rambla portuaria | ingreso | MTOP

Agilidad y circulación vehicular

Habilitaron nuevo ingreso a la rambla portuaria en un punto de acceso clave

Las obras incluyeron la adecuación del paso a nivel ferroviario y un cruce peatonal hacia el recinto portuario, fijando un límite de velocidad de 45 km/h.

Viaducto rambla portuaria

Viaducto rambla portuaria
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La nueva rampa se encuentra localizada en la intersección de las calles Colombia y Río Negro. Según informaron desde la cartera de Estado, esta obra permite que el tránsito que circula por la calle Colombia se incorpore de forma directa a la estructura del viaducto para continuar su desplazamiento hacia el oeste de la capital.

Ordenamiento del tránsito e integración urbana

Desde el MTOP destacaron que la habilitación aportará a la descongestión de los flujos de tránsito en el sector, acortando tiempos de viaje y facilitando la salida hacia los principales corredores viales que conectan con el puerto de Montevideo y los accesos a la ciudad.

Como parte del acondicionamiento de la zona de influencia, las autoridades señalaron los siguientes aspectos operativos y de seguridad:

  • Paso a nivel ferroviario: Se adecuó el cruce de la vía de paso del tren, el cual cuenta con señalización y barreras de seguridad a las que los conductores deberán prestar especial atención.

  • Infraestructura peatonal: Se incorporó un paso peatonal acondicionado para garantizar el tránsito seguro hacia la zona portuaria.

  • Límite de velocidad: Se estableció una velocidad máxima de circulación de 45 km/h para los vehículos en el tramo previo al ingreso efectivo al viaducto.

Esta nueva rampa complementa las obras de infraestructura concretadas en el corredor, sumándose a la rampa de bajada hacia la calle Tajes habilitada en febrero pasado para el tránsito que circula con sentido al oeste.

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