El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dejó habilitada a partir de la mañana de este miércoles un nuevo punto de acceso al viaducto de la rambla portuaria, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular y optimizar la conectividad en la zona de La Aguada.
Agilidad y circulación vehicular
Habilitaron nuevo ingreso a la rambla portuaria en un punto de acceso clave
Las obras incluyeron la adecuación del paso a nivel ferroviario y un cruce peatonal hacia el recinto portuario, fijando un límite de velocidad de 45 km/h.