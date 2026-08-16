Peñarol derrotó por 2 a 1 a Central Español y logró sus primeros puntos en el Clausura

Con goles de Maximiliano Olivera a los 54 minutos y de Leonel Jaime a los 70, Peñarol derrotó en su casa, el Campeón del Siglo, a Central Español. Para la visita convirtió Guillermo Gandolfo a los 79. Fue un partido con clara superioridad de Peñarol, el que por fallos varios terminó sufriendo apuros en los minutos finales.