Con goles de Maximiliano Olivera a los 54 minutos y de Leonel Jaime a los 70, Peñarol derrotó en su casa, el Campeón del Siglo, a Central Español. Para la visita convirtió Guillermo Gandolfo a los 79. Fue un partido con clara superioridad de Peñarol, el que por fallos varios terminó sufriendo apuros en los minutos finales.
debut aurinegro
Peñarol derrotó por 2 a 1 a Central Español y logró sus primeros puntos en el Clausura
Finalmente, Peñarol pudo debutar en el Torneo Clausura; lo hizo en la segunda fecha enfrentando a Central Español, al que derrotó por 2 a 1.