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Deportes Club Atlético Peñarol | Central Español |

debut aurinegro

Peñarol derrotó por 2 a 1 a Central Español y logró sus primeros puntos en el Clausura

Finalmente, Peñarol pudo debutar en el Torneo Clausura; lo hizo en la segunda fecha enfrentando a Central Español, al que derrotó por 2 a 1.

Peñarol quiere iniciar el Clausura con el pie derecho.

Peñarol quiere iniciar el Clausura con el pie derecho.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Con goles de Maximiliano Olivera a los 54 minutos y de Leonel Jaime a los 70, Peñarol derrotó en su casa, el Campeón del Siglo, a Central Español. Para la visita convirtió Guillermo Gandolfo a los 79. Fue un partido con clara superioridad de Peñarol, el que por fallos varios terminó sufriendo apuros en los minutos finales.

Con este resultado, los carboneros quedan primeros en la Tabla Anual, superando a Deportivo Maldonado.

El carbonero obtuvo sus primeros tres puntos en el Clausura luego de su frustrado debut de la semana pasada ante Montevideo City Torque, en un encuentro suspendido por fallos en la iluminación del estadio Charrúa.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Javier Cabrera (75′ Ignacio Alegre), Roberto Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias (75′ Lucas Hernández), Leonel Jaime (75′ Luis Angulo), Abel Hernández (68′ Leandro Umpiérrez) y Matías Arezo (81′ Facundo Batista).

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Kevin Rodríguez, Tomás Olase, Stiven Muhlethaler, Diego Laxalt.

CENTRAL ESPAÑOL:

Emiliano Márquez, Matías González, Alejandro Villoldo, Ignacio Rodríguez, Marcos Montiel, César Nunes, Isaac Méndez (63′ Mariano Aguilera), Guillermo Gandolfo, Franco Muñoz (46′ Lucas Pino), Raúl Tarragona y Jonathan Dellarossa (63′ Fernando Camarda).

Director técnico: Diego Osella.

Suplentes: Alan Benítez, Luciano Fernández, Lautaro Gandulfo, Mateo Urrutia, Exequiel Mereles, Máximo Alonso y Facundo Sosa.

GOLES: 54′ Maximiliano Olivera (P), 70′ Leonel Jaime (P), 79′ Guillermo Gandolfo (C).

JUECES: Esteban Guerra, asistido por Martín Soppi y Alberto Píriz, mientras que Pablo Silveira será el cuarto juez. Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso estarán en el VAR.

CANCHA: Campeón del Siglo

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