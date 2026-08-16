Ministro de seguridad de Israel llama a asesinar a entre 30 y 40 personas por noche en Gaza

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y ex convicto Itamar Ben Gvir, llamó públicamente al asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza, en un podcast publicado en las últimas horas con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja, y que fuera consignado en un despacho de la agencia EFE.
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"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar derechos de los palestinos ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país.
Ben Gvir, que no tiene potestad sobre el Ejército israelí para ordenar ataques, confirmó que no está de acuerdo con la decisión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de haber reducido los ataques en Gaza para avanzar con el 'plan de paz' impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Además del asesinato, limpieza
Además, Ben Gvir, que ni siquiera realizó el servicio militar por su vinculación al movimiento extremista Kach, declarado terrorista en Israel, abogó por la "migración masiva de palestinos" en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos, una propuesta que ya en el pasado ha sido calificada por diversos organismos internacionales como un intento de "limpieza étnica".
"Considero que toda Gaza es nuestra (...) Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno", afirmó quien es una de las figuras más influyentes de Israel en la actualidad.
(Fuente: EFE)
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