Ministro de seguridad de Israel llama a asesinar a entre 30 y 40 personas por noche en Gaza

Además del asesinato, limpieza

Además, Ben Gvir, que ni siquiera realizó el servicio militar por su vinculación al movimiento extremista Kach, declarado terrorista en Israel, abogó por la "migración masiva de palestinos" en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos, una propuesta que ya en el pasado ha sido calificada por diversos organismos internacionales como un intento de "limpieza étnica".

"Considero que toda Gaza es nuestra (...) Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno", afirmó quien es una de las figuras más influyentes de Israel en la actualidad.

(Fuente: EFE)