Pelota al Medio a la Esperanza abrió inscripciones para el torneo 2026

La competición fue diseñada como instrumento para fortalecer los vínculos entre jóvenes de distintos centros educativos públicos en espacios de participación que favorezcan la convivencia y el trabajo en equipo, indicó el jerarca.

Autoridades destacaron práctica deportiva como instrumento para “aprender a vivir con los otros”

En el acto de presentación del torneo, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, remarcó que una de las características fundamentales de compartir espacios educativos es aprender a vivir con los otros y señaló que, en ese ámbito, cada persona convive con adultos y niños que no pertenecen a su familia.

Además, allí se presentan hechos cotidianos, como alegrías y tristezas compartidas, y la resolución de conflictos, “es parte de lo que hace el sistema educativo, enseñar a vivir con otros”, dijo.

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Luego reflexionó acerca de las dificultades de convivencia que atraviesa la sociedad actual, ya sea en un centro educativo, el barrio, un estadio o cualquier otro escenario, y añadió que este tipo de iniciativas promueven el encuentro saludable entre los participantes.

Asimismo, subrayó el hecho de que la presentación se realice un 20 de mayo, jornada que definió como un día de reflexión sobre “hasta dónde nos puede llevar el estar los unos contra los otros y donde haya uno más poderoso que los otros”.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, por su parte, explicó que desde esa cartera se proyectan actividades para fortalecer la convivencia y la seguridad.

Valoró la posibilidad de crear espacios de paz y seguridad, de gestión de conflictos, donde cada protagonista encuentre en el otro la posibilidad de que el intercambio le permita mejorar como persona.