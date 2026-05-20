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Sociedad pelota | inscripciones | torneo

Copa Toyota 2026

Pelota al Medio a la Esperanza abrió inscripciones para el torneo 2026

Pelota al Medio a la Esperanza, el programa estatal para estudiantes de educación media, lanzó la Copa Toyota 2026: Por la Convivencia y el Juego Limpio.

Comenzaron inscripciones para Pelota al Medio a la Esperanza 2026.

Comenzaron inscripciones para Pelota al Medio a la Esperanza 2026.
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Por Redacción Caras y Caretas

La segunda edición del torneo mixto de fútbol del programa Pelota al Medio a la Esperanza se desarrollará entre julio y diciembre de 2026 en campos deportivos de diferentes instituciones. Las rondas finales se realizarán en estadios de primera división del fútbol profesional.

Pelota al Medio a la Esperanza 2026

Las inscripciones se efectúan durante mayo en cada centro educativo; podrán participar estudiantes de enseñanza media de UTU y de liceos públicos de la zona metropolitana.

Para los jóvenes de la categoría sub-15, quienes comienzan su etapa de educación media, se abrirá un espacio de recreación y motivación adicional, como forma de acompañar el trabajo diario docente, según explicó el director de Pelota al Medio a la Esperanza, Agustín Iparraguirre, a Comunicación Presidencial.

La competición fue diseñada como instrumento para fortalecer los vínculos entre jóvenes de distintos centros educativos públicos en espacios de participación que favorezcan la convivencia y el trabajo en equipo, indicó el jerarca.

Autoridades destacaron práctica deportiva como instrumento para “aprender a vivir con los otros”

En el acto de presentación del torneo, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, remarcó que una de las características fundamentales de compartir espacios educativos es aprender a vivir con los otros y señaló que, en ese ámbito, cada persona convive con adultos y niños que no pertenecen a su familia.

Además, allí se presentan hechos cotidianos, como alegrías y tristezas compartidas, y la resolución de conflictos, “es parte de lo que hace el sistema educativo, enseñar a vivir con otros”, dijo.

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Luego reflexionó acerca de las dificultades de convivencia que atraviesa la sociedad actual, ya sea en un centro educativo, el barrio, un estadio o cualquier otro escenario, y añadió que este tipo de iniciativas promueven el encuentro saludable entre los participantes.

Asimismo, subrayó el hecho de que la presentación se realice un 20 de mayo, jornada que definió como un día de reflexión sobre “hasta dónde nos puede llevar el estar los unos contra los otros y donde haya uno más poderoso que los otros”.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, por su parte, explicó que desde esa cartera se proyectan actividades para fortalecer la convivencia y la seguridad.

Valoró la posibilidad de crear espacios de paz y seguridad, de gestión de conflictos, donde cada protagonista encuentre en el otro la posibilidad de que el intercambio le permita mejorar como persona.

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