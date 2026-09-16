Sumario determinará posibilidad de expulsión de agresor de Facultad de Medicina

Desde la Facultad de Medicina también se contactaron con la alumna agredida y la familia. "Se le está dando apoyo tanto desde el tema de la recuperación física, también el apoyo con el impacto emocional y se ofreció algún apoyo del punto de vista jurídico, si bien entendemos que ha ido por otros caminos".

Denuncia

El rector se refirió también a una denuncia dentro de la carrera de Traductorado por acoso sexual. "Allí hay también sumario, dentro de la Facultad de Derecho, nos comunicó el decano. Hay que tener en cuenta que la Universidad tiene 170.000 alumnos, más de 20 facultades, servicios, y que la posibilidad de denuncia puede ser o en un ámbito central contra Violencia, Acoso y Discriminación, que recibe unas 60 denuncias por año. O en cada facultad, y en ese caso el tratamiento es interno en cada una de ellas".

También señaló que hubo "denuncias adicionales" luego de lo ocurrido en Facultad de Medicina. "En todas las facultades, lamentablemente, hay situaciones de ese estilo", sostuvo.