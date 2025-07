Topolansky contó cómo son los días sin Mujica: "Todas las horas son duras"

"Milité toda mi vida y voy a cumplir 81 años. Entonces me dije: No me puedo quedar brazo sobre brazo porque me hundo. Estaba en una tarea militante cuando empezó la enfermedad de Pepe y ahora volví a esa tarea, a hablar con los compañeros. Teníamos con Pepe un amigo que era antropólogo, un hombre genial que nos decía: Cuando tenía 20 años hacía planes a 40, ahora que tengo 90 hago planes a 24 horas", dijo durante una entrevista publicada por El País internacional.