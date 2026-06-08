Tragedia en Brasil: turista uruguayo murió ahogado en Arraial do Cabo

Un turista uruguayo de 41 años falleció por ahogamiento el pasado viernes 5 de junio por la tarde en la localidad turística de Arraial do Cabo, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. El siniestro se produjo en la zona de Praia Grande, en momentos donde el sector presentaba condiciones de mar peligrosas.
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De acuerdo con reportes de los medios locales, el hombre ingresó al agua acompañado por su hijo cuando ambos se vieron atrapados por la corriente y comenzaron a ahogarse. Si bien los socorristas desplegados en el lugar lograron rescatar a los dos del agua de forma inmediata, el adulto entró en paro cardiorrespiratorio.
Pese a los intensos y prolongados esfuerzos de reanimación cardiopulmonar realizados por el equipo de salvamento en la misma arena, los paramédicos no pudieron revertir el cuadro y se constató su fallecimiento.
Advertencia oficial y bandera roja
A través de un comunicado emitido por la Prefectura (Intendencia) de Arraial do Cabo, las autoridades brasileñas lamentaron profundamente el deceso y aclararon las condiciones en las que se encontraba el balneario al momento del trágico episodio.
"El municipio informa que Praia Grande estaba debidamente señalizada con bandera roja, indicando un riesgo elevado para el baño. La administración municipal refuerza el alerta para que residentes y visitantes respeten la señalización de las playas, especialmente durante períodos de resaca, cuando las condiciones del mar presentan riesgos significativos para la seguridad", expresaron desde el gobierno local.
Asistencia consular y repatriación
Ante esta emergencia, la Prefectura brasileña movilizó de forma coordinada a sus secretarías de Seguridad Pública, Defensa Civil y Turismo con el fin de brindar contención y soporte logístico a los familiares del fallecido. Asimismo, confirmaron que mantienen un canal de comunicación directo con el Consulado de Uruguay para facilitar los trámites legales y de repatriación.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmaron que la Cancillería está al tanto de la situación desde el primer momento y trabaja de forma activa en la localización de familiares directos en el territorio uruguayo para brindar la asistencia consular correspondiente en este difícil momento.