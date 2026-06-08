Tragedia en Brasil: turista uruguayo murió ahogado en Arraial do Cabo

Advertencia oficial y bandera roja

A través de un comunicado emitido por la Prefectura (Intendencia) de Arraial do Cabo, las autoridades brasileñas lamentaron profundamente el deceso y aclararon las condiciones en las que se encontraba el balneario al momento del trágico episodio.

"El municipio informa que Praia Grande estaba debidamente señalizada con bandera roja, indicando un riesgo elevado para el baño. La administración municipal refuerza el alerta para que residentes y visitantes respeten la señalización de las playas, especialmente durante períodos de resaca, cuando las condiciones del mar presentan riesgos significativos para la seguridad", expresaron desde el gobierno local.

Asistencia consular y repatriación

Ante esta emergencia, la Prefectura brasileña movilizó de forma coordinada a sus secretarías de Seguridad Pública, Defensa Civil y Turismo con el fin de brindar contención y soporte logístico a los familiares del fallecido. Asimismo, confirmaron que mantienen un canal de comunicación directo con el Consulado de Uruguay para facilitar los trámites legales y de repatriación.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmaron que la Cancillería está al tanto de la situación desde el primer momento y trabaja de forma activa en la localización de familiares directos en el territorio uruguayo para brindar la asistencia consular correspondiente en este difícil momento.