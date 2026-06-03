La Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme), la más antigua del país, anunció este martes su cierre. Tras levantarse el tercer cuarto intermedio dispuesto en los últimos días, la Asamblea de Productores resolvió el cierre definitivo de la empresa, una decisión que pone fin a casi 94 años de actividad en Cerro Largo, indica el diario local Atlas.
en crisis
Tras 94 años de historia cierra la cooperativa Coleme de Cerro Largo
El cierre de la cooperativa lechera Coleme afecta a unos 30 trabajadores y decenas de productores de la zona que remitían la leche al establecimiento.