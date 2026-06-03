Tras 94 años de historia cierra la cooperativa Coleme de Cerro Largo

El presidente de la institución, Boris Revello, fue el encargado de transmitir la decisión a los trabajadores. De manera extraoficial, se indicó además que existiría el compromiso de afrontar el pago de las indemnizaciones correspondientes al personal afectado por el cierre.

Coleme fue fundada en 1932 y se transformó en una referencia para la lechería uruguaya y un símbolo del cooperativismo en el interior del país.

Orsi y el cierre de Coleme

En la mañana de este miércoles, el presidente Yamandú Orsi se refirió a la situación de la cooperativa. Dijo que es un tema a analizar y que es un "desafío".

"Lo decía el subsecretario Matías Carámbula. Tenemos que ser responsables de cómo sostenemos y lo que realmente sostenemos. Hay que buscarle la vuelta, porque hay productores, hay trabajadores atrás, y se les va a pedir una mano, por lo que entendí, al ecosistema lácteo", indicó.

Orsi habló con la prensa tras participar en un foro organizado por el Instituto Nacional de la Leche (Inale).