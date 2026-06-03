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Sociedad

en crisis

Tras 94 años de historia cierra la cooperativa Coleme de Cerro Largo

El cierre de la cooperativa lechera Coleme afecta a unos 30 trabajadores y decenas de productores de la zona que remitían la leche al establecimiento.

Llegó el fin de la historia para Coleme.

Llegó el fin de la historia para Coleme.
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La Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme), la más antigua del país, anunció este martes su cierre. Tras levantarse el tercer cuarto intermedio dispuesto en los últimos días, la Asamblea de Productores resolvió el cierre definitivo de la empresa, una decisión que pone fin a casi 94 años de actividad en Cerro Largo, indica el diario local Atlas.

Tras el anuncio, las autoridades de la cooperativa mantuvieron una reunión con los funcionarios para comunicar oficialmente la medida. Según informó Atlas, los cerca de 30 trabajadores que integran la plantilla continuarán desempeñando tareas hasta el próximo viernes, mientras culmina el procesamiento de la leche que aún permanece en planta.

Dicha resolución fue adoptada luego de problemas tanto en la parte económica y como productiva de la cooperativa. Al momento de la asamblea, apenas una docena de remitentes continuaban enviando leche, lo que terminó haciendo inviable la continuidad operativa.

El presidente de la institución, Boris Revello, fue el encargado de transmitir la decisión a los trabajadores. De manera extraoficial, se indicó además que existiría el compromiso de afrontar el pago de las indemnizaciones correspondientes al personal afectado por el cierre.

Coleme fue fundada en 1932 y se transformó en una referencia para la lechería uruguaya y un símbolo del cooperativismo en el interior del país.

Orsi y el cierre de Coleme

En la mañana de este miércoles, el presidente Yamandú Orsi se refirió a la situación de la cooperativa. Dijo que es un tema a analizar y que es un "desafío".

"Lo decía el subsecretario Matías Carámbula. Tenemos que ser responsables de cómo sostenemos y lo que realmente sostenemos. Hay que buscarle la vuelta, porque hay productores, hay trabajadores atrás, y se les va a pedir una mano, por lo que entendí, al ecosistema lácteo", indicó.

Orsi habló con la prensa tras participar en un foro organizado por el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

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