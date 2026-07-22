Convenio permite que alumnos de UTU accedan a pasantías en planta de ALUR

“El acuerdo responde al objetivo de estar más cerca de la comunidad y que la comunidad esté más cerca de ALUR”, expresó.

Por su parte, Mantuani resaltó el significado del acuerdo para los estudiantes, la institución y la localidad: “No solo están abriendo un espacio físico, están abriendo una ventana al futuro, están confiando en la educación pública técnica uruguaya y están invirtiendo en el capital más valioso que tiene Bella Unión: su juventud”.

En tanto, el estudiante Axel Torres agradeció, en nombre de sus compañeros, la oportunidad. “Esta pasantía representa mucho más que una experiencia de trabajo. Nos comprometemos a aprovecharla con responsabilidad y respeto”, sintetizó.

Luego de la firma, los alumnos fueron presentados ante las jefaturas y gerencias de sus respectivas áreas en la planta de ALUR. La jornada culminó con una recorrida por la planta industrial, junto con las autoridades de ambas instituciones.