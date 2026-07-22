Convenio permite que alumnos de UTU accedan a pasantías en planta de ALUR

A partir de un acuerdo, los primeros siete estudiantes de las carreras técnicas Mecánica, Electricidad, Gastronomía y Agrario ingresaron a la plantilla de Alcoholes del Uruguay (ALUR) en pasantías laborales para complementar su formación académica. La última vez que la sucroalcoholera pública incorporó estudiantes de la UTU fue en 2008, informó dicha firma.
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El acuerdo se suscribió en la sede de la Escuela Técnica Maestro Sergio González Olaizola, con la participación del director del Campus Regional Litoral Norte de la UTU, Danny Silveira; la directora del citado centro educativo, Cristina Mantuani, y la inspectora regional de la UTU, Myriam Souza.
Repercusiones del convenio entre ALUR y UTU
ALUR fue representado por el presidente de la empresa pública, Marcelo Sadres, y el gerente de Operaciones de Bella Unión, Federico Jamen. Sadres destacó el compromiso de ALUR con la formación de capacidades, el fortalecimiento del vínculo con la educación pública y la generación de oportunidades para el desarrollo de Bella Unión y toda la región norte del país.
“El acuerdo responde al objetivo de estar más cerca de la comunidad y que la comunidad esté más cerca de ALUR”, expresó.
Por su parte, Mantuani resaltó el significado del acuerdo para los estudiantes, la institución y la localidad: “No solo están abriendo un espacio físico, están abriendo una ventana al futuro, están confiando en la educación pública técnica uruguaya y están invirtiendo en el capital más valioso que tiene Bella Unión: su juventud”.
En tanto, el estudiante Axel Torres agradeció, en nombre de sus compañeros, la oportunidad. “Esta pasantía representa mucho más que una experiencia de trabajo. Nos comprometemos a aprovecharla con responsabilidad y respeto”, sintetizó.
Luego de la firma, los alumnos fueron presentados ante las jefaturas y gerencias de sus respectivas áreas en la planta de ALUR. La jornada culminó con una recorrida por la planta industrial, junto con las autoridades de ambas instituciones.