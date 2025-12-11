Tras la confesión de su inquilino, anciana de 84 años fue encontrada muerta en Shangrilá

La Policía halló el cadáver de una anciana de 84 años que estaba desaparecida de su casa en Shangrilá (Canelones), según había denunciado el pasado martes 9, su nieta, de 30 años, quien vivía con ella y relató que encontró varias pertenencias desordenadas y manchas de sangre. Ahora es indagada por el homicidio.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Confesor de homicidio dijo donde estaba enterrada la anciana
Desde la noche del martes 9, los efectivos de la seccional 18 y personal de Policía Científica trabajaron en la revisión de la vivienda ubicada entre las calles Ceibo y Lirio (Shangrilá) donde encontraron manchas de sangre en la cama de la mujer que estaba desaparecida.
Los efectivos también encontraron un bastón “bañado en sangre” por lo que confirmaron que la hipótesis de que se trató de un homicidio.
Tras una investigación del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, fue detenido un hombre que alquilaba una casa de la anciana que estaba en el mismo terreno de su vivienda.
Finalmente, el cadáver de la mujer de 84 años fue encontrado este jueves enterrado bajo arena en el fondo de dicha vivienda y fue el detenido quien dio el lugar exacto, tras confesar el crimen.
Nieta, su pareja y cuarta persona, son investigadas por el crimen
La Fiscalía indaga a la nieta de la anciana y su pareja de 25 años dado que entienden pueden haber actuado en connivencia con el asesino.
Según el relato de la denunciante, ella se peleó con la abuela y se fue de su casa; y cuando volvió, descubrió que no estaba.
El relato dejó muchas dudas sobre el proceder de la nieta y su pareja. También fue detenida una cuarta persona.
Vecinos de la zona relataron a Subrayado que en la casa donde fue hallado el cuerpo de la anciana funcionaba una boca de venta de drogas.