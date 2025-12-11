Tras la confesión de su inquilino, anciana de 84 años fue encontrada muerta en Shangrilá

Tras una investigación del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, fue detenido un hombre que alquilaba una casa de la anciana que estaba en el mismo terreno de su vivienda.

Finalmente, el cadáver de la mujer de 84 años fue encontrado este jueves enterrado bajo arena en el fondo de dicha vivienda y fue el detenido quien dio el lugar exacto, tras confesar el crimen.

Nieta, su pareja y cuarta persona, son investigadas por el crimen

La Fiscalía indaga a la nieta de la anciana y su pareja de 25 años dado que entienden pueden haber actuado en connivencia con el asesino.

Según el relato de la denunciante, ella se peleó con la abuela y se fue de su casa; y cuando volvió, descubrió que no estaba.

El relato dejó muchas dudas sobre el proceder de la nieta y su pareja. También fue detenida una cuarta persona.

Vecinos de la zona relataron a Subrayado que en la casa donde fue hallado el cuerpo de la anciana funcionaba una boca de venta de drogas.