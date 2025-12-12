Manini desmintió apoyo al FA a cambio de liberar presos de Domingo Arena

"Eso cae por su propio peso analizando la realidad. Hay gente que no puede concebir que alguien vote algo sin haberlo cambiado por otra cosa. No negociamos nada; no hay nada que hayamos votado pensando que estaba mal. No hay ninguna negociación, y si hubiera, indudablemente estamos negociando muy mal porque no hemos logrado nada", apuntó.

Manini Ríos negó que su partido sea el único de la oposición que acompañe votaciones del oficialismo. Puso como ejemplo en Presupuesto Nacional, que en la Cámara de Diputados fue aprobado con 82 votos afirmativos y solo 17 en contra, lo que indica que los dos representantes de Cabildo Abierto más varios del Partido Nacional y del Partido Colorado también lo apoyaron.