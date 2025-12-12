Manini desmintió apoyo al FA a cambio de liberar presos de Domingo Arena

El excomandante en jefe del Ejército y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló en las últimas horas acerca de por qué su fuerza política, que tiene dos diputados, ha votado leyes en conjunto con la bancada del Frente Amplio, que tiene 48 y necesita dos para alcanzar la mayoría de 50.
El comentario surgió días después de que se conociera que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reuniera con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para llevarle unos informes de Sanidad Militar sobre presos en la cárcel de Domingo Arena. El primer mandatario aseguró que la instancia la pidió para preguntar qué hacer con esos informes y no para plantear "preocupación" por el estado de salud de los procesados o condenados por delitos cometidos en la última dictadura cívico militar.
"Los presos siguen presos"
En diálogo con Informativo Sarandí, Manini fue consultado acerca de si su fuerza política ha dado sus votos a proyectos de ley a cambio de que el gobierno busque la forma de liberar presos. "Convengamos que si eso fuera cierto, somos pésimos negociadores; los presos siguen presos y no hay ni el amague de sacarlos, y los votos de Cabildo ya fueron", expresó.
"Eso cae por su propio peso analizando la realidad. Hay gente que no puede concebir que alguien vote algo sin haberlo cambiado por otra cosa. No negociamos nada; no hay nada que hayamos votado pensando que estaba mal. No hay ninguna negociación, y si hubiera, indudablemente estamos negociando muy mal porque no hemos logrado nada", apuntó.
Manini Ríos negó que su partido sea el único de la oposición que acompañe votaciones del oficialismo. Puso como ejemplo en Presupuesto Nacional, que en la Cámara de Diputados fue aprobado con 82 votos afirmativos y solo 17 en contra, lo que indica que los dos representantes de Cabildo Abierto más varios del Partido Nacional y del Partido Colorado también lo apoyaron.