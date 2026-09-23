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Deportes Rampla Juniors | SAD |

picapiedra contra las cuerdas

"El inversor es la única salida que tiene Rampla Juniors", aseguró su presidente

Gabriel Kouyoumdjian afirmó que el inversor a cargo de la SAD es el "gran responsable" pero es quien "tiene la solución a esto, nos dio su palabra y yo confío”.

Gabriel Kouyoumdjian, presidente de Rampla Juniors.

Gabriel Kouyoumdjian, presidente de Rampla Juniors.

 @GabrielKouyoum
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En las últimas horas, Rampla Juniors se hizo presente en una junta de acreedores en dónde se aprobó darle 60 días al club para volver a presentarse y pagar las deudas que tiene. Esta moción fue aprobada por la mayoría y no contó con el apoyo ni de Tenfield ni de UTE.

El presidente del club picapiedra, Gabriel Kouyoumdjian, contó en el programa Tarde de Fútbol, que a la junta asistió junto a Gastón Tealdi quien fue como letrado suyo pero también como representante de la SAD. “Venimos trabajando, teniendo reuniones con los acreedores principales y trabajando sobre el síndico. Estamos cerca de llegar a un acuerdo”, sostuvo.

Adelantó que ya tienen una propuesta y un plan de pago, el cuál está “en conocimiento” y “aprobado” por el inversor. Kouyoumdjian fue contundente al asegurar que “el inversor es la única salida que tiene el club hoy” pese a que “no ha hecho las cosas nada bien”.

Para mí es el gran responsable porque en el grupo de trabajo que puso, los argentinos que armaron toda la estructura; nos llevaron a descender al amateurismo con un presupuesto enorme. Sin embargo es él el que tiene la solución a esto, nos dio su palabra y yo confío”, agregó.

Le denuncia ante el MEC

En los últimos días se conoció la resolución del MEC ante una denuncia presentada por los socios ante este organismo. En la misma se intimó al club picapiedra a respetar lo mandatado por la Asamblea de Socios y rescindir contrato con la SAD.

Sobre esto, Kouyoumdjian explicó que luego de la Asamblea le comunicó a los socios que no podían hacerse cargo de pagarle a los profesionales para que llevaran adelante la rescisión del contrato, y que los socios votaron que ellos se hacían cargo.

“Los encargados de esto mandaron un mail para que la directiva aprobara la negociación, les pedí que en el contrato figuren los nombres y cédulas de los que iban a estar a cargo. Después de eso, no volvieron nunca más”, añadió.

Hoy, al estar en período concursal, como Asociación Civil no podemos tomar ninguna decisión al respecto. Hoy hay un síndico y nosotros no podemos seguir adelante con eso”, argumentó.

¿Hubo incumplimientos por parte de la SAD?

Al ser consultado sobre cómo ha funcionado la SAD, el presidente de Rampla Juniors aseguró que a su entender “no hubo incumplimientos” al contrato y que todo lo que se proyectó aún está dentro de los plazos establecidos.

Según contó Kouyoumdjian, al momento hay un atraso con el pago a los jugadores pero que “legalmente” no lleva a un incumplimiento. “Cuando tuvimos que exigirle a la SAD que se pusiera al día, cumplió. Por ejemplo, al principio del campeonato”, aseguró.

“Estamos viviendo un momento horrible, que nadie quiere vivir. Nunca pensamos que al ser una SAD íbamos a tener problemas económicos y por eso entiendo al socio. Confió en que con el inversor se va a solucionar. En el último mes venimos hablando todas las semanas”, sostuvo Kouyoumdjian.

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