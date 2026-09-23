"El inversor es la única salida que tiene Rampla Juniors", aseguró su presidente

“Para mí es el gran responsable porque en el grupo de trabajo que puso, los argentinos que armaron toda la estructura; nos llevaron a descender al amateurismo con un presupuesto enorme. Sin embargo es él el que tiene la solución a esto, nos dio su palabra y yo confío”, agregó.

Le denuncia ante el MEC

En los últimos días se conoció la resolución del MEC ante una denuncia presentada por los socios ante este organismo. En la misma se intimó al club picapiedra a respetar lo mandatado por la Asamblea de Socios y rescindir contrato con la SAD.

Sobre esto, Kouyoumdjian explicó que luego de la Asamblea le comunicó a los socios que no podían hacerse cargo de pagarle a los profesionales para que llevaran adelante la rescisión del contrato, y que los socios votaron que ellos se hacían cargo.

“Los encargados de esto mandaron un mail para que la directiva aprobara la negociación, les pedí que en el contrato figuren los nombres y cédulas de los que iban a estar a cargo. Después de eso, no volvieron nunca más”, añadió.

“Hoy, al estar en período concursal, como Asociación Civil no podemos tomar ninguna decisión al respecto. Hoy hay un síndico y nosotros no podemos seguir adelante con eso”, argumentó.

¿Hubo incumplimientos por parte de la SAD?

Al ser consultado sobre cómo ha funcionado la SAD, el presidente de Rampla Juniors aseguró que a su entender “no hubo incumplimientos” al contrato y que todo lo que se proyectó aún está dentro de los plazos establecidos.

Según contó Kouyoumdjian, al momento hay un atraso con el pago a los jugadores pero que “legalmente” no lleva a un incumplimiento. “Cuando tuvimos que exigirle a la SAD que se pusiera al día, cumplió. Por ejemplo, al principio del campeonato”, aseguró.

“Estamos viviendo un momento horrible, que nadie quiere vivir. Nunca pensamos que al ser una SAD íbamos a tener problemas económicos y por eso entiendo al socio. Confió en que con el inversor se va a solucionar. En el último mes venimos hablando todas las semanas”, sostuvo Kouyoumdjian.