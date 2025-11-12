Hacete socio para acceder a este contenido

Habló Cammarota

¿Por qué fiesta La bajada tendrá costo este año y cuánto saldrá?

"La bajada fue gratis para ustedes, pero no para nosotros", expresó el conductor del evento, Gonzalo Cammarota. "Va a ser lo más popular posible", agregó.

Fiesta La Bajada 2025 cobrará entrada.&nbsp;

Por Redacción Caras y Caretas

La tradicional fiesta La Bajada, que cada diciembre convoca a miles de personas en la rambla de Montevideo, cambiará su dinámica en la edición 2025: por primera vez se cobrará entrada. La decisión, confirmada este miércoles por su creador y conductor Gonzalo Cammarota en el programa Justicia infinita, despertó sorpresa y malestar entre parte del público, acostumbrado a disfrutar del evento de forma gratuita.

"Estamos atravesando nuestra propia tormenta como colectivo (...) yo ya lloré hoy a la mañana". Así comenzó a hablar el conductor sobre la polémica que generó la noticia del cobro de entrada de la fiesta. "Para hacerla tenemos que cobrar una entrada, que fuimos a fondo y va a ser lo más popular posible: llegamos a un costo de $300", anunció.

Altos costos

Cammarota explicó que el cambio responde a los altos costos de producción que implica sostener una fiesta de esa magnitud. “La bajada nunca fue gratis. Fue gratis para ustedes pero no para nosotros. Siempre tuvo muchos costos asociados”, señaló detallando que los primeros años lograron sostener los costos asociados con publicidad.

"Una fiesta de estas, con todo lo que conlleva: seguridad, escenario, luces, audio, socorristas, baños, emergencia, vallado, sale cientos de miles de dólares. Esa es la realidad de esto. Y eso alguien lo tiene que pagar", agregó asegurando que "no encontraron otra opción" que cobrar entrada.

En tal sentido, lamentó que Uruguay no funciona como países como Brasil, "que aparece un sponsor, dice cuánto sale todo esto, y lo paga". Y sumó: "Quizás el año que viene aparece alguien".

Agregó, además, que la medida del cobro de entrada busca garantizar una mejor planificación y control del espacio, en función de la cantidad de asistentes, por lo que sugirió que quienes puedan ir compren la entrada con anticipación.

Mensaje ante las agresiones

A modo de "posdata", Cammarota expresó: "Entiendo que haya gente a la que esto no le guste, y me parece bárbaro. Les recuerdo que es una fiesta, que no es la jura de la bandera, que no se la van a pedir a nadie para ir a trabajar o anotarse en la facultad. Pueden ir o no ir. Capaz que se sienten decepcionados, disgustados. Capaz que si ustedes hubieran hecho su propia Bajada hubieran hecho otra cosa en el lugar que estamos nosotros, pero eso no les da lugar a que nos agredan".

Si bien aún no se divulgó la fecha exacta, el organizador adelantó que La Bajada 2025 se realizará en diciembre y que los detalles sobre la venta de entradas se comunicarán a partir del próximo lunes.

