Amenaza de bomba a Embajada de Rusia: investigan el origen de la llamada

Durante el mediodía de este miércoles, una dotación de Bomberos tuvieron que inspeccionar la Embajada de Rusia -ubicada en Pocitos- por una amenaza de bomba, que a la postre resultó ser un falsa alarma. La misma había sido efectuada a través del 911 por parte de una supuesta agrupación pro Ucrania que ahora es investigada por las autoridades.
La amenaza de bomba y los protocolos aplicados
Según detalló la Dirección Nacional de Bomberos, la Embajada de la Federación Rusa recibió un llamado alertando que un artefacto explosivo había sido colocado allí y manifestando que lo había hecho un grupo de personas pertenecientes a una agrupación llamada Ucrania Libre.
Inmediatamente, según consignó Medios Públicos, concurrieron al lugar efectivos de un cuartel de Bomberos y personas del Departamento de Materiales Peligrosos.
En el edificio ubicado en Bvar. España y Ellauri, se activó el protocolo de seguridad, se llevó a cabo una inspección por todo el perímetro y se revisaron las cámaras de seguridad de la Embajada. Asimismo, se puso en conocimiento de la situación al Ejército Nacional y se habló con el embajador, quien manifestó que en las cámaras no se visualizó el ingreso de personas ajenas al lugar.
Investigan origen de la amenaza
El jefe de Servicios de Bomberos, Víctor Fagúndez, dijo en una rueda de prensa que desde la embajada abrieron sus puertas y también realizaron una inspección por cámaras. Todo tuvo resultado negativo. "No hubo ingreso de personas ajenas, solo quienes viven acá. No hubo ningún inconveniente", apuntó.
El operativo se dio por finalizado luego que la inspección resultara negativa. "Nuestro trabajo finaliza acá", explicó Fagúndez. Aclaró que la embajada continuará como siempre con la custodia propia de personal ruso.
No obstante, dijo que se investigará el ingreso de la llamada al 911 que resultó en una falsa amenaza de bomba en la Embajada de Rusia.