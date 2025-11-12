Abrieron las inscripciones a becas para universitarios: ¿quiénes pueden postular?

El beneficio consiste en una asignación mensual de 13.152 pesos, que se otorga por un máximo de ocho meses para los nuevos becarios y diez meses para quienes renuevan. En ambos casos, la beca puede mantenerse durante toda la carrera si se cumplen los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos.

Podrán solicitarla los jóvenes que finalicen el bachillerato, los estudiantes de carreras terciarias en instituciones públicas y quienes ya son beneficiarios del Fondo.

Desde el gobierno, informaron que en el proceso de selección se prioriza la situación económica del núcleo familiar y, en el caso de los estudiantes que ya cursan, se evalúa el rendimiento académico: en carreras tecnológicas se exige un avance mínimo del 40% en el año y del total de la carrera, mientras que en las no tecnológicas el porcentaje requerido es del 50%. Las edades máximas para postular varían entre los 25 y los 28 años, según la categoría del solicitante.

"Una ayuda significativa"

El presidente del Fondo de Solidaridad, Gabriel Errandonea, destacó que el programa está dirigido a estudiantes de los primeros y segundos quintiles de ingresos, por lo que representa “una ayuda significativa” para miles de jóvenes. Según detalló, quienes reciben la beca por primera vez perciben un apoyo anual de unos 105.000 pesos, mientras que los que renuevan el beneficio superan los 130.000 pesos.

Errandonea recordó además que el Fondo de Solidaridad es la institución que otorga la mayor cantidad de becas económicas del país a nivel terciario. Desde su creación, ha beneficiado a más de 185.000 estudiantes, con 10.451 nuevas asignaciones durante 2025. De acuerdo con los datos del organismo, uno de cada cuatro egresados de la Udelar recibió el apoyo en algún momento de su formación, al igual que el 27% de los egresados de la UTEC y el 17% de los de la UTU.

Otro dato relevante es que el 85% de los becarios son la primera generación de su familia en acceder a la educación terciaria, lo que reafirma el papel del Fondo como herramienta de inclusión y equidad educativa.

El sistema de becas se financia mediante el aporte solidario de los profesionales egresados de la educación pública, quienes comienzan a contribuir a partir del quinto año de recibidos, siempre que sus ingresos superen el monto establecido por la normativa.

Además del apoyo económico, el Fondo acompaña la trayectoria de los estudiantes con talleres, charlas, beneficios y ayudas complementarias, como la entrega de equipos informáticos.

Por más información, dirigirse al sitio web oficial del Fondo de Solidaridad.