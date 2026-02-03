Túnel al BBVA: "Pudo haber sido el robo del siglo", dijo el ministro Carlos Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó la desarticulación de una organización que trabajaba en la construcción de un túnel subterráneo en un local desocupado, en la calle Colón esquina 25 de Mayo, que tenía como objetivo un millonario robo al BBVA de la Ciudad Vieja, según informó a Caras y Caretas una fuente de la investigación.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Nueve detenidos: uruguayos, paraguayos y brasileños
En el operativo realizado se concretaron nueve detenciones, entre ellos ciudadanos uruguayos, paraguayos y brasileños, aseveró el jerarca. “Hay cinco detenidos aquí en la zona, en el local, en la salida local y fugando por las cloacas, y hay cuatro más en El Pinar. Además, hay una persona requerida”, informó Negro.
Respecto al local donde se excavaba el túnel, explicó que “es un local que viene desocupado, aunque alquilado, desde mediados del año pasado” y que, posiblemente, “allí hubieran empezado a hacerse los primeros contactos para comenzar a trabajar”.
"Se llega finalmente a determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía por objetivo, muy probablemente, un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo”, indicó el ministro.
La investigación y la hipótesis del PCC
Según el jerarca, la investigación se inició a principios de diciembre por parte de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) y se desarrolló durante casi dos meses en coordinación con organismos nacionales como la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), así como "dependencias policiales de países vecinos" que el secretario de Estado no detalló.
Consultado sobre la posible conexión con un intento de robo mediante túnel a una sucursal del Banco Macro en San Isidro en 2024, por el que fueron condenados varios uruguayos vinculados a la barra de Nacional, Negro fue cauto: “Todavía no podemos dar esa información”.
Por otra parte, el periodista Guillermo Lorenzo de Subrayado manifestó que desde la Policía manejan como una de las hipótesis la participación de miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la principal organización criminal de Brasil, que tiene a Uruguay como uno de los principales países de la región donde se ha expandido en los últimos años con casi doscientos miembros.