Túnel subterráneo en 18 de julio "es viable", dijo la ministra de Transporte

Para agilizar el tránsito en 18 de Julio —uno de los puntos más congestionados de la ciudad— el proyecto contempla la construcción de un túnel subterráneo.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, aseguró que los resultados obtenidos hasta ahora en los cateos “coinciden con los informes anteriores”, y que la profundidad de la piedra hallada "no implicaría riesgo" para la obra.

"Es viable" un túnel en 18 de julio

“Hasta ahora, la información parcial de tres puntos coincide con lo que se manejaba: es viable”, afirmó en el programa Quién es Quién de Diamante FM y Canal 5.

Los cateos permiten determinar el tipo de suelo y la ubicación de las capas de granito y roca, y complementan los estudios previos realizados a partir de permisos de construcción y obras de saneamiento en la zona. “Ahora es distinto, porque se trabaja directamente sobre la avenida" y con una mirada integral, explicó la ministra.

Etcheverry subrayó que los trabajos se realizan con especial cuidado y que las zonas intervenidas serán reparadas y quedarán en condiciones adecuadas una vez finalizadas las tareas.

De todas formas, aclaró que todavía resta completar la mitad de los puntos y analizar en detalle las muestras extraídas antes de tomar decisiones definitivas. “Se puede hacer un túnel”, concluyó.