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Sociedad

Se pasó de castaño oscuro

Un estudiante golpeó a otro con la culata de un arma en liceo de Canelones

Espiral de violencia en liceos de Uruguay tensa aún más el sistema educativo: un estudiante golpeó a otro con la culata de un arma de gas, fue detenido.

Un adolescente golpeó en el liceo a otro con la culata de un arma. La tensión y la violencia en liceos de Uruguay parece no tener fin.&nbsp;

Un adolescente golpeó en el liceo a otro con la culata de un arma. La tensión y la violencia en liceos de Uruguay parece no tener fin. 

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En el Liceo 1 de Barros Blancos, Canelones, se vivieron momentos de violencia este lunes, en medio de la creciente alarma por amenazas en centros educativos del país. Dos estudiantes de tercer año protagonizaron una pelea hacia el final del turno matutino, que escaló rápidamente cuando uno de ellos sacó un arma y golpeó al otro con la culata.

Llamada de auxilio y demora de la policía

Si bien el objeto parecía una pistola de fuego real, más tarde se confirmó que se trataba de un arma de CO2. Padres presentes en el lugar lograron reducir al agresor y retenerlo contra un vehículo, mientras docentes se hicieron cargo del arma. La demora en la llegada de la Policía motivó que un testigo fuera personalmente a la comisaría a pedir auxilio.

Las autoridades del liceo ordenaron cerrar el portón del edificio, lo que generó confusión al quedar parte de la comunidad afuera y otra dentro. Finalmente, la Policía llegó, incautó el arma y detuvo al estudiante agresor. Según el informe, no hubo intención de efectuar disparos.

Docentes evalúan medidas gremiales

El hecho encendió las alarmas entre docentes, que evalúan medidas gremiales. La dirección del liceo emitió un comunicado aclarando que se trató de un conflicto puntual entre dos alumnos, sin relación con las amenazas de tiroteo que circulan en redes. También informaron que las inasistencias de este martes no serán computadas y que se mantienen los controles de ingreso.

Hoy la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria emitió una declaración donde expresó una preocupación por los hechos registrados este año en liceos de todo el país. Pidió respuestas al estado.

Este caso se suma a otro ocurrido el viernes en el liceo de Sauce, donde un estudiante llevó una pistola de gas similar a una real, supuestamente para venderla. Su madre aseguró desconocer que el joven había ingresado el arma al centro educativo.

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