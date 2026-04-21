Un estudiante golpeó a otro con la culata de un arma en liceo de Canelones

Las autoridades del liceo ordenaron cerrar el portón del edificio, lo que generó confusión al quedar parte de la comunidad afuera y otra dentro. Finalmente, la Policía llegó, incautó el arma y detuvo al estudiante agresor. Según el informe, no hubo intención de efectuar disparos.

Docentes evalúan medidas gremiales

El hecho encendió las alarmas entre docentes, que evalúan medidas gremiales. La dirección del liceo emitió un comunicado aclarando que se trató de un conflicto puntual entre dos alumnos, sin relación con las amenazas de tiroteo que circulan en redes. También informaron que las inasistencias de este martes no serán computadas y que se mantienen los controles de ingreso.

Hoy la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria emitió una declaración donde expresó una preocupación por los hechos registrados este año en liceos de todo el país. Pidió respuestas al estado.

Este caso se suma a otro ocurrido el viernes en el liceo de Sauce, donde un estudiante llevó una pistola de gas similar a una real, supuestamente para venderla. Su madre aseguró desconocer que el joven había ingresado el arma al centro educativo.