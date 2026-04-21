En el Liceo 1 de Barros Blancos, Canelones, se vivieron momentos de violencia este lunes, en medio de la creciente alarma por amenazas en centros educativos del país. Dos estudiantes de tercer año protagonizaron una pelea hacia el final del turno matutino, que escaló rápidamente cuando uno de ellos sacó un arma y golpeó al otro con la culata.
Se pasó de castaño oscuro
Un estudiante golpeó a otro con la culata de un arma en liceo de Canelones
Espiral de violencia en liceos de Uruguay tensa aún más el sistema educativo: un estudiante golpeó a otro con la culata de un arma de gas, fue detenido.