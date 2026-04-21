Hombre fallece dentro de un refugio del Mides en La Teja.

Un hombre de 41 años murió en la madrugada de este martes en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ubicado en el barrio La Teja. La víctima había ingresado al centro el día anterior, luego de ser detectada por un equipo de calle.
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Según informó el Mides, el hombre manifestó en ese momento que había sido agredido en la vía pública y que no se sentía bien. Pese a ello, personal del SAME lo evaluó en el lugar y determinó que no necesitaba ser trasladado a un hospital, por lo que se dispuso su derivación al refugio.
Se investiga el hecho
El ingreso se produjo a las 22:25 del lunes. Una vez dentro, los trabajadores del centro solicitaron en dos ocasiones asistencia médica para realizar nuevas evaluaciones. Sin embargo, durante la mañana del martes, el hombre volvió a sentirse mal y, pese a un nuevo llamado a los servicios de salud, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.
Las autoridades investigan lo ocurrido. Hasta el momento, el Mides no ha brindado precisiones sobre posibles responsabilidades o si existió alguna falla en la atención.