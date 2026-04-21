Comienza el Plan Más Barrio, el próximo jueves en Cerro Norte

“Acá no se trata de fiscalizar, sino de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de cada barrio”, explicó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, acerca del inicio del Plan Más Barrio que se empezará a desarrollar desde el próximo jueves 23 de abril en Cerro Norte.
Continuará el viernes 24, con el objetivo de mantener un contacto directo con los vecinos, entregar volantes con información de la operativa del plan y relevar los problemas edilicios o similares que presenten los habitantes de la zona.
Esta política de Gobierno enfocada en mejorar la convivencia y la seguridad, y será implementada en cinco zonas del país, en una primera etapa, anunció Sánchez.
Detalles del Plan Más Barrio
Si bien el plan incluye un componente de seguridad, se basa principalmente en la convivencia. En ese sentido, contemplará la limpieza, la iluminación, mejoras edilicias en lugares comunes y viviendas, además de incrementar el patrullaje policial.
Se otorgarán canastas de materiales, se abrirán calles, se demolerán algunas viviendas en malas condiciones y se construirán nuevas, detalló el secretario de Presidencia.
Para eso, participarán unos 140 funcionarios de los ministerios de Desarrollo Social, y Vivienda, además de Presidencia, y estudiantes de Ciencias Sociales.
Por qué se inicia en Cerro Norte
Sánchez informó que Cerro Norte es uno de los barrios con una tasa de desempleo mayor a la del resto del país, que mantiene un alto índice de delitos violentos, y precariedad habitacional y social, lo que determinó la decisión del Gobierno de intervenir en esa zona de la capital.
Recordó que la iniciativa es interinstitucional, con intervención de varias intendencias. A lo largo de 2026, el plan alcanzará a cinco zonas de Montevideo, Canelones, Durazno, Maldonado y Rivera.
La previsión para todo el período es llevarlo a 21 zonas en todo el país.
Financiación
El Plan Más Barrio será financiado con un préstamo de unos 50 millones de dólares otorgado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organismo que también habilitó una línea de crédito abierta.
A ello se suma el presupuesto asignado para el Plan de Seguridad del Ministerio del Interior, detalló Sánchez.