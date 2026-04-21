Comienza el Plan Más Barrio, el próximo jueves en Cerro Norte

Detalles del Plan Más Barrio

Si bien el plan incluye un componente de seguridad, se basa principalmente en la convivencia. En ese sentido, contemplará la limpieza, la iluminación, mejoras edilicias en lugares comunes y viviendas, además de incrementar el patrullaje policial.

Se otorgarán canastas de materiales, se abrirán calles, se demolerán algunas viviendas en malas condiciones y se construirán nuevas, detalló el secretario de Presidencia.

Alejandro Sánchez Presidencia

Para eso, participarán unos 140 funcionarios de los ministerios de Desarrollo Social, y Vivienda, además de Presidencia, y estudiantes de Ciencias Sociales.

Por qué se inicia en Cerro Norte

Sánchez informó que Cerro Norte es uno de los barrios con una tasa de desempleo mayor a la del resto del país, que mantiene un alto índice de delitos violentos, y precariedad habitacional y social, lo que determinó la decisión del Gobierno de intervenir en esa zona de la capital.

Recordó que la iniciativa es interinstitucional, con intervención de varias intendencias. A lo largo de 2026, el plan alcanzará a cinco zonas de Montevideo, Canelones, Durazno, Maldonado y Rivera.

La previsión para todo el período es llevarlo a 21 zonas en todo el país.

Financiación

El Plan Más Barrio será financiado con un préstamo de unos 50 millones de dólares otorgado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organismo que también habilitó una línea de crédito abierta.

A ello se suma el presupuesto asignado para el Plan de Seguridad del Ministerio del Interior, detalló Sánchez.