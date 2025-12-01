Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad barrabravas | boliche | bala

A los tiros

Un herido de bala tras pelea entre barrabravas de Peñarol y Nacional dentro de un boliche

Hombre baleado en boliche frente a terminal de Río Branco no hizo la denuncia e investigan si fue producto de una pelea entre barrabravas de Peñarol y Nacional.

Boliche donde se originó la pelea entre barrabravas y posterior tiroteo.

Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre de 29 años fue baleado dentro del boliche bailable, Complejo Sala Show, ubicado entre las calles Río Branco y Galicia (Centro de Montevideo) y fue internado a raíz de una herida en el abdomen. La víctima no quiso hacer la denuncia y la Policía investiga si se trató de una pelea entre barrabravas de Peñarol y Nacional.

Tiroteo dentro del boliche e incidentes en las inmediaciones

El hecho de sangre se dio a primeras horas de la madrugada de este lunes 1° de diciembre cuando se desató un enfrentamiento entre dos grupos en el local nocturno ubicado en frente a la terminal de buses Río Branco.

Según testigos del hecho que hablaron con Subrayado, el enfrentamiento a tiros tuvo como origen un incidente entre hinchas de Nacional y Peñarol, entre los que había integrantes de las barras bravas de ambos equipos, aseguraron algunas personas que estuvieron presentes.

Primero se escucharon disparos dentro del local y, luego, en la calle, donde siguieron los disturbios entre los parciales, aseveraron los testigos.

Sala Show.jpg

El hombre baleado fue trasladado por un auto particular al Hospital de Clínicas y luego, desde allí, a la mutualista Médica Uruguaya.

Víctima no denunció e investigan el episodio

Más allá de que la víctima del disparo de arma de fuego no quiso hacer la denuncia, la Fiscalía y la Policía investigan lo ocurrido. En ese sentido, un equipo de Investigaciones de Zona I de la Policía trabajó este lunes en la zona para dilucidar cómo fueron los hechos.

El análisis de las cámaras de seguridad de la esquina del boliche serán clave para saber lo sucedido y poder dar con las personas involucradas.

