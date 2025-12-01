Un herido de bala tras pelea entre barrabravas de Peñarol y Nacional dentro de un boliche

Un hombre de 29 años fue baleado dentro del boliche bailable, Complejo Sala Show, ubicado entre las calles Río Branco y Galicia (Centro de Montevideo) y fue internado a raíz de una herida en el abdomen. La víctima no quiso hacer la denuncia y la Policía investiga si se trató de una pelea entre barrabravas de Peñarol y Nacional.
