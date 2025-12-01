Un herido de bala tras pelea entre barrabravas de Peñarol y Nacional dentro de un boliche

Primero se escucharon disparos dentro del local y, luego, en la calle, donde siguieron los disturbios entre los parciales, aseveraron los testigos.

El hombre baleado fue trasladado por un auto particular al Hospital de Clínicas y luego, desde allí, a la mutualista Médica Uruguaya.

Víctima no denunció e investigan el episodio

Más allá de que la víctima del disparo de arma de fuego no quiso hacer la denuncia, la Fiscalía y la Policía investigan lo ocurrido. En ese sentido, un equipo de Investigaciones de Zona I de la Policía trabajó este lunes en la zona para dilucidar cómo fueron los hechos.

El análisis de las cámaras de seguridad de la esquina del boliche serán clave para saber lo sucedido y poder dar con las personas involucradas.