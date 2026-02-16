Un hombre de 45 años fue asesinado a puñaladas en Marconi durante la madrugada

Un hombre de 45 años fue asesinado a puñaladas durante una pelea en el barrio Marconi. Según informó la Policía, el violento episodio ocurrió sobre las 05:25 horas de este lunes, en las inmediaciones de las calles Timbúes y Galvani.
La Policía llegó a la escena del crimen y encontró a la víctima con heridas de arma blanca. Si bien trasladaron al hombre a un centro de salud, donde se constató que tenía “herida de arma blanca en abdomen y tórax izquierdo”, murió al poco tiempo.
Dos personas detenidas por el homicidio
Minutos después del incidente, un hombre y una mujer fueron detenidos como los principales sospechosos del homicidio.
“Las actuaciones permitieron identificar a un hombre de 47 años, con un antecedente por uso ilícito de armas, y a una mujer de 43 años, poseedora de cuatro antecedentes, el último por porte y tenencia de armas de fuego: ambos fueron detenidos tras constatarse, mediante registros fílmicos, una riña previa entre la víctima y los indagados”, indicó en un comunicado la Jefatura de Policía de Montevideo.
Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía, que investiga con el apoyo del Área de Investigaciones de la Zona III de la Policía.