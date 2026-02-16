Un hombre de 45 años fue asesinado a puñaladas en Marconi durante la madrugada

“Las actuaciones permitieron identificar a un hombre de 47 años, con un antecedente por uso ilícito de armas, y a una mujer de 43 años, poseedora de cuatro antecedentes, el último por porte y tenencia de armas de fuego: ambos fueron detenidos tras constatarse, mediante registros fílmicos, una riña previa entre la víctima y los indagados”, indicó en un comunicado la Jefatura de Policía de Montevideo.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía, que investiga con el apoyo del Área de Investigaciones de la Zona III de la Policía.