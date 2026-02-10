Megaoperativo en Marconi: cinco detenidos por tres homicidios en 19 allanamientos simultáneos

Operativo en Marconi

La denominada Operación Oasis desarrollado este martes entre las calles Burgueño y Guarapirú, fue ejecutado por 180 efectivos y llevado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y contó con el apoyo de efectivos de la Zona Operacional III, de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), además de un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía Nacional.

En la operación trabajaron de forma conjunta y coordinada las unidades policiales mencionadas, junto a la Fiscalía General de la Nación, específicamente la Fiscalía de Homicidios de 1º turno y las Fiscalías de Adolescentes de 1º y 3º turno de Montevideo.

Durante el operativo, se incautaron varias armas (dos pistolas Glock y una escopeta calibre 12 marca Doruk) con guía de posesión, 400 municiones de diversos calibres, y 58 cartuchos sin detonar.