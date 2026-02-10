Durante la mañana y mediodía de este martes 10 de febrero, la Policía realizó 19 allanamientos simultáneos en el barrio Marconi de Montevideo, con el objetivo de detener a seis personas requeridas por la Justicia en el marco de la investigación de tres homicidios (ocurridos el 14 de diciembre, el 6 de enero y el 15 de enero).
Burgueño y Guarapirú
Megaoperativo en Marconi: cinco detenidos por tres homicidios en 19 allanamientos simultáneos
