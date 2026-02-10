Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Marconi | Policía | detenidos

Burgueño y Guarapirú

Megaoperativo en Marconi: cinco detenidos por tres homicidios en 19 allanamientos simultáneos

La Policía detuvo a cinco de las seis personas requeridas por la Justicia por su participación en tres homicidios ocurridos recientemente en el barrio Marconi.

La Policía realizó un nuevo operativo en el barrio Marconi.

La Policía realizó un nuevo operativo en el barrio Marconi.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Durante la mañana y mediodía de este martes 10 de febrero, la Policía realizó 19 allanamientos simultáneos en el barrio Marconi de Montevideo, con el objetivo de detener a seis personas requeridas por la Justicia en el marco de la investigación de tres homicidios (ocurridos el 14 de diciembre, el 6 de enero y el 15 de enero).

La Policía logró detener a cinco, de los cuáles cuatro son menores de edad.

Todos los detenidos serán conducidos en las próximas horas a la sede de Fiscalía. Los investigadores sostienen que estas detenciones permitirán avanzar en la aclaración de estos homicidios y traer "tranquilidad" en el barrio.

Operativo en Marconi

La denominada Operación Oasis desarrollado este martes entre las calles Burgueño y Guarapirú, fue ejecutado por 180 efectivos y llevado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y contó con el apoyo de efectivos de la Zona Operacional III, de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), además de un helicóptero de la Dirección de Aviación de la Policía Nacional.

En la operación trabajaron de forma conjunta y coordinada las unidades policiales mencionadas, junto a la Fiscalía General de la Nación, específicamente la Fiscalía de Homicidios de 1º turno y las Fiscalías de Adolescentes de 1º y 3º turno de Montevideo.

Durante el operativo, se incautaron varias armas (dos pistolas Glock y una escopeta calibre 12 marca Doruk) con guía de posesión, 400 municiones de diversos calibres, y 58 cartuchos sin detonar.

PHOTO-2026-02-10-18-25-13

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar