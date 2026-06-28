¿Cómo ayudar a Venezuela? Embajada uruguaya detalla campaña de donaciones

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay mantiene una campaña de recolección de medicamentos, material médico e insumos hospitalarios para asistir a las personas afectadas por los recientes terremotos registrados en el país.
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Desde la sede consular, ubicada en Rincón 745 esquina Ciudadela, en Montevideo, decenas de voluntarios trabajan en la clasificación y recepción de las donaciones, mientras distintas organizaciones de la comunidad venezolana coordinan esfuerzos para canalizar la ayuda humanitaria.
El representante de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Sassone, explicó que el trabajo se desarrolla de forma articulada con las organizaciones sociales de venezolanos radicados en el país.
"Creamos una coordinación con todas las organizaciones sociales de venezolanos en sus diferentes expresiones. Abrimos una mesa de diálogo que dio pie a una mesa de coordinación, de tal manera que todos los esfuerzos se están canalizando a través del Consulado", señaló.
Sassone destacó que esa articulación permitió contar con una amplia participación de voluntarios y concentrar los esfuerzos en la recolección de medicamentos, actualmente la principal necesidad.
Respecto al envío de la ayuda humanitaria, indicó que todavía resta definir el mecanismo logístico.
"No es una cosa de hoy. Tiene que ver con unos procesos de protocolo que todavía nos falta definir para enviar el material a Venezuela. Mientras tanto seguimos trabajando, sensibilizando y fortaleciendo esta voluntad solidaria que se está expresando", afirmó.
Asimismo, aclaró que por el momento no está prevista la conformación de brigadas de voluntarios para viajar a Venezuela, ya que esa tarea está siendo atendida mediante acuerdos entre gobiernos y personal especializado.
"Si en algún momento existe un requerimiento específico de personas en un área determinada, lo informaremos. Hoy estamos concentrados en el embalaje del material que está llegando: pañales, materiales médicos y medicamentos", sostuvo.
Por su parte, Omar, integrante de la División Consular y uno de los colaboradores que participa en las jornadas de acopio, remarcó que la prioridad continúa siendo la asistencia sanitaria.
"Estamos necesitando todavía un gran volumen de donaciones. La prioridad es la salud, por lo cual los medicamentos, implementos quirúrgicos, gasas, algodón, alcohol, analgésicos y todo ese tipo de insumos son sumamente urgentes", expresó.
Además, explicó que el centro de acopio permanecerá funcionando durante varios días para recibir colaboraciones antes de organizar el envío.
"Estamos acopiando desde hoy y mañana, y seguramente también lunes y martes hasta canalizar el envío. Vamos a recibir alimentos y otros implementos, pero por ahora el foco está puesto en los medicamentos y los insumos médicos", indicó.
Otros colaboradores aprovecharon la instancia para enviar un mensaje de apoyo a quienes atraviesan la emergencia en Venezuela.
"Mucha fuerza, muchas bendiciones y a seguir adelante", expresaron.
Medicamentos requeridos
La Embajada informó que las principales necesidades son:
Solución Salina Normal 0,9 %
Solución Ringer Lactato IV
Bicarbonato de Sodio IV
Gluconato de Calcio IV
Resinas de intercambio iónico (ej. Kayexalate)
Sales de Rehidratación Oral (SRO)
Suero oral
Omeprazol
Loperamida
Ciprofloxacina
Metronidazol
Cefazolina IV
Ceftriaxona
Toxoide Tetánico
Inmunoglobulina Antitetánica
Ketamina
Lidocaína
Paracetamol (oral e IV)
Vitamina K
Material médico e insumos hospitalarios
También se reciben:
Kits de acceso intravenoso (jelcos 14G, 16G y 18G, macrogoteros)
Gasas estériles
Vendas elásticas
Adhesivo médico (Micropore o esparadrapo)
Hilos de sutura con aguja
Guantes de examen (nitrilo o látex)
Clorhexidina al 2–4 %
Férulas
Torniquetes tácticos (CAT o equivalentes)
Otros insumos médicos y humanitarios
Cómo colaborar
Las donaciones se reciben en la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, ubicada en Rincón 745 esquina Ciudadela, Montevideo, durante las jornadas de acopio que se desarrollan entre las 10:00 y las 16:00 horas.
Las autoridades consulares reiteraron el llamado a la solidaridad y recordaron que, en esta etapa de la emergencia, los medicamentos y materiales médicos representan la prioridad para atender a las personas afectadas por los terremotos.