Intendente de Maldonado insta a tener cautela ante la próxima temporada

El Niño y los turistas

Hizo referencia a los eventos climáticos: "También hay que rogarle al tiempo que nos acompañe. Hoy el fenómeno de El Niño nos tiene preocupados no solo a la Intendencia de Maldonado, sino a todo el país".

Igualmente, señaló la necesidad de mantener la competitividad frente a los países vecinos y, al ser consultado sobre la necesidad de congelar o sostener los costos de los servicios turísticos, respondió: "Yo soy un convencido de que sí, yo creo que hay que mantener precios".

Sobre las expectativas de llegada de turistas brasileros y argentinos, indicó Abella: “Ya tenemos resuelta la elección en Brasil; hay que ver cómo reacciona el brasilero. Tenemos esperanza de que va a haber, y creo que ha habido un movimiento durante estos días que puede significar algo importante. Pero también hay que recordar que en plena temporada van a estar comenzando las elecciones PASO en la Argentina, o sea que también es otro ojo a tener puesto sobre lo que va a suceder en la vecina orilla”.

Estacionalidad de verano

Asimismo, aseguró que Maldonado busca romper con la estacionalidad veraniega. "Maldonado está convirtiéndose en algo estable durante todo el invierno. Creo que hoy la apuesta más bien pasa a tener una estabilidad durante todo el año".

Informó que la Intendencia cuenta con más de 105 empresas y más de 400 personas en limpieza y barrido, y con 342 guardavidas, que cubrirán las playas todos los días de 8 a 20 horas entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo. Las tres playas accesibles, en Punta del Este, Piriápolis y Solís Grande, abrirán el 2 de enero.