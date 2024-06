Un tercio de muertes por cáncer se deben a tumores relacionados al consumo de tabaco y alcohol

Es, muchas veces el odontólogo, quien detecta anomalías de cabeza y cuello en controles de rutina, y en nosotros también recaen los tratamientos preventivos y curativos de los efectos secundarios de la radio y quimio”, asegura la Dra. Elvira Cavalleri.

Por eso, la doctora contó que crearon una clínica especializada en el cuidado y tratamiento complementario de este tipo de pacientes, que están atravesando un momento delicado en sus vidas y no solo requieren tecnología de primer nivel, sino calidad humana.

“Todos los tratamientos complementarios que sean un aporte para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos son relevantes, porque tanto ellos como sus familias ya tienen demasiado sufrimiento”, indicó Cavalleri.

“En Uruguay existe el tratamiento láser, el cual es una aplicación de luz con parámetros muy específicos sobre el tejido lesionado para repararlo, reducir la inflamación y el dolor. Aplicamos láser en nuestra clínica para permitir que el paciente pueda llegar al final de su tratamiento de quimio y radio, ya que sabemos que las situaciones de dolor más fuertes se dan por las afecciones en la mucosa de la cavidad oral, impidiendo al paciente por ejemplo alimentarse con elementos sólidos”, agregó.

Los expertos informaron sobre los síntomas de los cánceres de cabeza y cuello, estos la mayoría de las veces pasan desapercibidos en una primera instancia para el paciente, pero no para el odontólogo, de ahí la importancia del control periódico.

Otros síntomas más llamativos pueden ser: un bulto o una llaga que no sana, irritación de garganta que no desaparece, dificultad para deglutir y cambio o ronquera en la voz; estos últimos si son fáciles de detectar por el paciente pero no suelen darle la importancia suficiente, por lo cual, se remarca la importancia de consultar con su odontólogo de referencia sobre cualquiera de estos síntomas.

Además la doctora explicó que el tratamiento odontológico es esencial no solo en este tipo de pacientes, sino en cualquiera que deba someterse a un procedimiento médico, ya que las infecciones orales pueden ser el punto de partida de infecciones sistémicas que pueden llegar a ser letales.