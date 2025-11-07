Una mujer fue condenada por reiteradas denuncias falsas al 911

Una mujer de 41 años fue condenada por la Justicia de Las Piedras tras comprobarse que realizó reiteradas denuncias falsas al servicio de emergencias 911, acusando falsamente a un vecino de violencia y venta de drogas debido a un conflicto personal, según lo informado por Telemundo.
La Jefatura de Policía de Canelones, a través de la Seccional 21 de Las Piedras, inició una investigación a raíz de las "reiteradas comunicaciones falsas al servicio de emergencias 911". Estas llamadas alertaban sobre "supuestos episodios de violencia y venta de estupefacientes en una vivienda de la ciudad".
Las actuaciones policiales permitieron establecer que la autora de las llamadas era una mujer de 41 años, quien "mantenía conflictos personales con el propietario del domicilio denunciado".
Tras ser llevada ante la Justicia, la mujer fue condenada como "autora penalmente responsable de reiterados delitos de calumnia y simulación de delito".
Sentencia judicial:
Se le impuso una pena de tres meses de prisión, la cual deberá cumplir bajo el régimen de libertad a prueba.