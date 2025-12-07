Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad sarampión | vacunación | virus

Campaña nacional

Jornada de vacunación contra el sarampión convocó a cientos de personas

La vacunación se organizó como respuesta a la detección de seis casos importados de sarampión en Río Negro y al avance de la enfermedad en países vecinos.

Vacunación contra el sarampión

Vacunación contra el sarampión
Por Redacción de Caras y Caretas

Cientos de personas se vacunaron este sábado en todo el país como parte de una jornada nacional impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para reforzar la protección contra el sarampión. La iniciativa, coordinada con prestadores públicos, privados e intendencias, buscó asegurar que todas las personas nacidas a partir de 1967 cuenten con las dos dosis recomendadas.

La campaña se organizó como respuesta a la detección de seis casos importados en Río Negro y al avance de la enfermedad en países vecinos. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, advirtió sobre la gravedad del sarampión y llamó a la población a revisar su carné de vacunación y completar la inmunización.

Virus con alta capacidad de contagio

“La protección de más del 97% contra esta enfermedad se da con las dos dosis”, recordó Lustemberg, quien insistió en la importancia de concurrir a los vacunatorios públicos y privados disponibles en todo el territorio. Subrayó además la alta capacidad de contagio del virus: “Si estoy cursando un cuadro respiratorio, contagio quizás a cuatro personas. Si estoy incubando el sarampión, contagio a 16”.

La ministra detalló que la vacuna no tiene contraindicaciones para la mayoría de la población, pero señaló que no deben recibirla las mujeres embarazadas ni personas con inmunodepresión severa, como quienes reciben tratamiento oncológico o presentan una carga viral elevada por VIH.

Las autoridades remarcaron la urgencia de reforzar la protección ante la inminente llegada de miles de turistas provenientes de países con circulación activa del virus. En Montevideo, el director departamental de Salud, Carlos Valli, destacó que la respuesta ciudadana fue “muy buena”, con una intensa actividad en los vacunatorios.

El MSP continuará promoviendo la vacunación en las próximas semanas para mantener al país protegido frente a un virus altamente contagioso y potencialmente peligroso.

