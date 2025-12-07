Cientos de personas se vacunaron este sábado en todo el país como parte de una jornada nacional impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para reforzar la protección contra el sarampión. La iniciativa, coordinada con prestadores públicos, privados e intendencias, buscó asegurar que todas las personas nacidas a partir de 1967 cuenten con las dos dosis recomendadas.
Campaña nacional
Jornada de vacunación contra el sarampión convocó a cientos de personas
La vacunación se organizó como respuesta a la detección de seis casos importados de sarampión en Río Negro y al avance de la enfermedad en países vecinos.