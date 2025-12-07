Jornada de vacunación contra el sarampión convocó a cientos de personas

La ministra detalló que la vacuna no tiene contraindicaciones para la mayoría de la población, pero señaló que no deben recibirla las mujeres embarazadas ni personas con inmunodepresión severa, como quienes reciben tratamiento oncológico o presentan una carga viral elevada por VIH.

Las autoridades remarcaron la urgencia de reforzar la protección ante la inminente llegada de miles de turistas provenientes de países con circulación activa del virus. En Montevideo, el director departamental de Salud, Carlos Valli, destacó que la respuesta ciudadana fue “muy buena”, con una intensa actividad en los vacunatorios.

El MSP continuará promoviendo la vacunación en las próximas semanas para mantener al país protegido frente a un virus altamente contagioso y potencialmente peligroso.