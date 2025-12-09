Sarampión: MSP confirmó aparición del primer caso autóctono

Por su parte, el alcalde de San Javier, Washington Laco, informó que ya se trabaja para localizar los contactos que pudo tener la paciente en los últimos días para hacerles el seguimiento epidemiológico.

Brote en una familia

El brote inicial del virus surgió por una familia que, según informó la cartera, había viajado a Bolivia y comenzó a tener síntomas cuando llegó a Uruguay.

Fue por esa razón que el MSP resolvió desplegar equipos en el lugar, al mismo tiempo que las instituciones de salud, para poner en marcha un “dispositivo intensivo” con el objetivo de identificar personas con síntomas, tomar muestras en los domicilios y verificar el estado vacunal de la población.

Simultáneamente, el ministerio descartó la semana pasada un brote de la enfermedad en La Floresta, departamento de Canelones.

Síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, causada por uno de los virus más transmisibles del mundo, que afecta exclusivamente a los seres humanos. Los más vulnerables son los menores de 5 años, con riesgo de complicaciones.

Sus síntomas son: fiebre y erupción en la piel (exantema), acompañados de tos, secreción nasal (rinitis) y conjuntivitis.

Ante estos síntomas, es importante consultar de inmediato y evitar el contacto con otras personas.