Condenaron a miembro de los Albín que atentó contra la sede del INR

Un joven de 20 años de la banda de los Albín de Cerro Norte fue condenado por ser el autor material del ataque a balazos al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en Cerro Largo y Andes que ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 2025.
Según comunicó el departamento de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, este jueves la Fiscalía de Flagrancia de 6° Turno logró la condena del joven (que ya estaba detenido) en las últimas horas mediante un proceso abreviado.
El delincuente se declaró culpable y fue condenado a una pena de ocho meses de prisión efectiva por la comisión de un delito de atentado especialmente agravado en calidad de autor.
Detalles del atentado a la sede del INR
El atentado ocurrió sobre las 2:15 horas del pasado 16 de noviembre en la edificio del INR ubicado en la calle Cerro Largo.
El joven de 20 años condenado llegó en moto junto a otro individuo y disparó varios tiros contra la fachada de la sede, provocando la rotura de varios vidrios.
Además, lanzó una hoja amarrada a una piedra que decía: “Ojo por ojo. La próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro”.
El objetivo de la amenaza
La Policía descartó que la amenaza no estaba dirigida a la titular del INR Ana Juanche, como se especuló en primera instancia.
Se identificó que el autor intelectual del hecho era Rodrigo Cabrera Hernández, integrante de la banda criminal de los Albín, quien, según informó el periodista Gabriel Pereyra, Cabrera estaba enojado con guardiacárcel donde se encontraba preso, en el módulo 25 (de máxima seguridad) del exComcar.
El funcionario había requisado celulares a Cabrera, así como tres colchones que tenía en su celda. Además le impuso varias sanciones y le propinó "una golpiza", dijo Pereyra.