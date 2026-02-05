Llegan las tormentas y el alivio térmico tras jornadas de calor extremo

Temperaturas: En el Área Metropolitana se espera una máxima de 33°C y una mínima de 21°C . En el litoral oeste, las máximas podrían alcanzar los 38°C antes de la desmejora.

Fenómenos: Presencia de neblinas matinales y rachas de viento fuertes asociadas a áreas de tormenta durante la tarde y noche.

2. Análisis regional: METSUL

El observatorio brasileño MetSul advierte que el calor extremo acumulado en la región del Río de la Plata está actuando como "combustible" para el desarrollo de células de tormenta de rápido desarrollo. Según sus modelos, una masa de aire frío de intensidad moderada para la época comenzará a desplazar el aire cálido hacia el fin de semana, lo que representará un "alivio significativo" para la población y el sector agropecuario, afectado por la persistente sequía.