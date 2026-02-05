Llegan las tormentas y el alivio térmico tras jornadas de calor extremo

Tras un inicio de febrero marcado por temperaturas que superaron los 35°C en gran parte del país, las principales fuentes meteorológicas confirman un cambio en la dinámica atmosférica para las próximas horas. Se espera el ingreso de un frente que traerá tormentas con precipitaciones y un descenso gradual de la temperatura.
1. Reporte oficial: INUMET
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido un pronóstico de nubosidad creciente para este jueves 5 de febrero. Se prevén lluvias y tormentas aisladas, con especial énfasis en el sur y este del país.
Temperaturas: En el Área Metropolitana se espera una máxima de 33°C y una mínima de 21°C. En el litoral oeste, las máximas podrían alcanzar los 38°C antes de la desmejora.
Fenómenos: Presencia de neblinas matinales y rachas de viento fuertes asociadas a áreas de tormenta durante la tarde y noche.
2. Análisis regional: METSUL
El observatorio brasileño MetSul advierte que el calor extremo acumulado en la región del Río de la Plata está actuando como "combustible" para el desarrollo de células de tormenta de rápido desarrollo. Según sus modelos, una masa de aire frío de intensidad moderada para la época comenzará a desplazar el aire cálido hacia el fin de semana, lo que representará un "alivio significativo" para la población y el sector agropecuario, afectado por la persistente sequía.
3. Proyección de vientos y oleaje: WINDGURU
Para los navegantes y deportistas náuticos, los modelos de Windguru (GFS) indican:
Rotación del viento: Los vientos del sector Norte/Noreste rotarán al Sureste (SE) hacia el final del jueves.
Intensidad: Se esperan rachas de entre 20 y 40 km/h en la zona costera de Montevideo y Punta del Este, incrementando la inestabilidad en el Río de la Plata y el Océano Atlántico durante el viernes 6.